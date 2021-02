Tina Fey und Amy Poehler moderieren die Golden Globes

In der Nacht von Sonntag auf Montag werden die Golden Globes verliehen. Diesmal - wegen der Pandemie - virtuell. 87 Mitglieder der internationale n Presse, die in Hollywood arbeiten, stellen die Jury dar. Schauspielerinnen Tina Fey und Amy Poehler werden sie präsentieren, die eine in Los Angeles, die andere in New York.

Amy Poehler ist begeistert: "Ja, Tina ist in New York, ich in Kalifornien und wir werden zeigen, wie eine Preisverleihung vor dem Computer so richtig Spaß machen kann."

Unter den für den Preis "Bester Film" vorgeschlagenen Streifen sind zwei Netflix-Produktionen mit guten Chancen, so der Thriller "The Trial of the Chicago 7", der auf einer wahren Begebenheit der US-Geschichte beruht.

“As a director, Aaron brings the intelligence of what his vision is.” - @Yahya Abdul Abdul-Mateen II on Aaron Sorkin’s powerful cinematic direction in #TrialOfTheChicago7. pic.twitter.com/SXU7oIKcvf — The Trial of the Chicago 7 (@trialofchicago7) February 26, 2021

Und auch der Film "Mank" zeigt eine wahre Geschichte, die des Hollywood-Drehbuchautors Herman J. Mankiewicz, genannt Mank, und dessen Streitigkeiten mit Regisseur Orson Welles über das Drehbuch für "Citizen Kane", ein Film aus dem Jahr 1941.

𝙼𝙰𝙽𝙺 𝚍𝚘𝚎𝚜 𝚗𝚘𝚝 𝚏𝚕𝚒𝚗𝚌𝚑. 𝚃𝚑𝚒𝚜 𝚒𝚜 𝚑𝚒𝚜 𝚖𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝.



The Hollywood Foreign Press Association has nominated MANK with SIX #GoldenGlobes nominations including BEST PICTURE DRAMA: pic.twitter.com/Q1ae2dn41P — Mank (@MankFilm) February 3, 2021

Auch der Film "Nomadland" ist nominiert, Frances McDormand spielt eine Obdachlose.

Und in "The Father" spielt Anthony Hopkins einen Mann, der sein Gedächnis verliert.

Thank you Hollywood Foreign Press Association for the @goldenglobes nomination.



Congratulations to Olivia Colman, Florian Zeller, and Christopher Hampton on your well-deserved nominations. @sonyclassics#TheFatherpic.twitter.com/Ve2GSJ37vD — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) February 3, 2021

In der Nacht zum Montag also die Golden Globes - wegen der Coronapandemie zwei Monate verspätet und virtuell, im Fernsehen auf NBC.