Cello-Konzert im leeren Louvre - für ein YouTube-Video

In der Nähe der Mona Lisa, im Salle Caryatides des Louvre - einem von Pierre Lescot im 16. Jahrhundert entworfenen und mit griechischen Kunstwerken gefüllten Raum - hat die französisch-belgische Cellistin Camille Thomas ein einsames Konzert in Paris gegeben. Die Stücke klassischer Komponisten sind für Video vorgesehen, das am 5. März auf YouTube ausgestrahlt gepostet wird.

Es ist der neunte Teil einer Serie, in der die Musikerin in leeren Gebäuden auftritt. Zu den bisherigen Auftrittsorten gehörten Versailles und das Grand Palais.

Camille Thomas, die während des ersten Lockdown in Frankreich mit einem Video viral ging, in dem sie ihr Stradivari-Cello aus dem Jahr 1730 auf den Dächern von Paris erklingen ließ. Sie sagt, dass das Spielen im Louvre eine unbeschreibliche Erfahrung war.

"Es ist für mich wirklich extrem bewegend, weil ich mich inmitten der Ewigkeit, inmitten der absoluten Hoffnung befinde."

Sie hofft auch, dass ihr Auftritt andere inspiriert und ihnen in dieser schwierigen Zeit Trost spendet.

"Ich denke, dass Kunst uns unsterblich machen kann und mein Ziel ist es einfach, dieses Gefühl und diese Hoffnung mit den Menschen durch dieses Video, durch diese Bilder zu teilen."

Trotz vieler Anfragen, in leeren Museen auf der ganzen Welt aufzutreten, freut sich Camille Thomas darauf, wieder vor Menschen Musik zu machen.

"Ich hoffe, dass diese Zeit, in der ich alleine in Museen auftrete, bald vorbei ist", sagt sie.