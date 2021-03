Wäre es - vor der Pandemie - um öffentliche Gesundheit gegangen, wären das wahrscheinlich Initiativen zur Grippeimpfung, Kampagnen für gesunde Ernährung und Plakate gewesen, die vor den Gefahren des Rauchens warnen. Es wäre wahrscheinlich nicht um Stadtplanung gegangen. Will man aber eine der schlimmsten Gesundheitskrisen wirklich bekämpfen, sollte das ein Anliegen der öffentlichen Gesundheit sein.

Inaktivität ist derzeit weltweit die vierthäufigste Todesursache. Es ist ein Problem, das oft mit Faulheit und persönlicher Entscheidung in Verbindung gebracht wird, aber in Wirklichkeit ist das Problem geografisch, systemisch und in die Struktur des modernen Lebens eingewoben.

Kurz gesagt: Wenn wir unsere zunehmend sitzende Welt in Ordnung bringen wollen, müssen wir sie neu gestalten.

Der politische Korrespondent und Fahrradenthusiast Peter Walker widmet genau diesem Thema ein Kapitel seines neuen Buches. "The Miracle Pill: Why a sedentary world is getting it all wrong" ist eine augenöffnende Lektüre, die unser globales Inaktivitätsproblem anspricht und dem Leser Lösungsvorschläge unterbreitet.

Derzeit sind 1,5 Milliarden Menschen auf der Welt so inaktiv, dass sie ihre langfristige körperliche Gesundheit riskieren. Jedes Jahr sterben schätzungsweise 5,3 Millionen Menschen an Ursachen, die mit einem inaktiven Leben zusammenhängen - das entspricht etwa der Bevölkerung Norwegens. 80 Prozent der britischen Kinder bewegen sich so wenig, dass ihnen eine Zukunft mit einem schlecht entwickelten Herz-Kreislauf-System, schwachen Knochen und chronischen Krankheiten bevorsteht.

Es ist nie zu spät für Bewegung

Dies sind nur drei von vielen Statistiken, die Walker in seinem Buch präsentiert und erforscht. Aber weit davon entfernt, eine schuldbeladene Lektüre zu sein, die dem Leser das Gefühl gibt, sich für seinen Schreibtischjob oder die Abhängigkeit von seinem Auto zu schämen, schafft es Walker, durchgehend ein Gefühl der Hoffnung zu vermitteln. Denn Muster können gebrochen werden, die Gesundheit verbessert und es ist nie zu spät, sich zu bewegen.

Am wichtigsten ist jedoch, dass Walker die Schuld für diese öffentliche Gesundheitskrise nie einzelnen Personen zuweist. Wir sind nicht alle kollektiv in einem katastrophalen, globalen Ausmaß faul geworden: Das Problem ist viel größer und struktureller als die Entscheidung einer einzelnen Person, Bewegung gegen Netflix zu tauschen.

Wie hängt Stadtplanung mit Inaktivität zusammen?

Die Lösung dieser Krise der Bewegungsarmut erfordert zum Teil ein Umdenken bei der Gestaltung unserer Städte und Gemeinden.

"Wir haben die Welt so gestaltet, dass an vielen, vielen Orten das Autofahren mehr oder weniger das Einzige ist, was man tun kann", sagt Walker.

Aber wenn wir alle die Kraft der Aktivität nutzen könnten, könnte sich unser Leben dramatisch verändern.

Der Name des Buches - Die Wunderpille - bezieht sich auf eine Studie in Dänemark, bei der 30.000 zufällig ausgewählte Menschen über einen Zeitraum von 15 Jahren beobachtet wurden. Nach Berücksichtigung aller anderen Faktoren war die Wahrscheinlichkeit, während des Untersuchungszeitraums zu sterben, bei denjenigen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fuhren (ein durchschnittlicher Arbeitsweg von nur 15 Minuten in der Gruppe), um 40 Prozent geringer.

"Es ist diese Art von Statistik, die hilft zu verstehen, warum einige Experten ein wenig schwammig werden, wenn sie über Aktivität sprechen", schreibt Walker in dem Buch, "es ist auch der Grund, warum so viele von ihnen die tägliche Bewegung mit der Wunderpille vergleichen."

Er argumentiert, dass, wenn ein Team von Wissenschaftlern ein Medikament mit der gleichen lebensverbessernden Wirkung entdecken würde, "ein Nobelpreis mehr oder weniger garantiert wäre." Doch trotz der offensichtlichen gesundheitlichen Vorteile für die Menschen und den Planeten gibt es bisher kein solches Rezept für Massenbewegung.

Im Laufe des Buches erklären die Experten, mit denen Walker spricht, immer wieder, dass der Rückgang des globalen Aktivitätsniveaus darauf zurückzuführen ist, dass wir das Bedürfnis nach "zufälliger Bewegung" systematisch aus unserem Leben gestrichen haben. Gelegentliche Bewegung ist die Aktivität, die auf natürliche Weise während unseres Tages stattfindet. Keine gezielte Bewegung, sondern Dinge wie der Gang zum Einkaufen oder das Radfahren zur Arbeit.

Da immer mehr von uns am Schreibtisch arbeiten, mit dem Auto zum Supermarkt fahren und - vor allem im Moment - nicht einmal mehr pendeln müssen, ist es immer leichter, den Großteil des Tages inaktiv zu sein.

Interessanterweise ist das Aktivitätsniveau in Städten aber tendenziell besser.

"Es gibt mehr Menschen, die auch nur 10 Minuten zu Fuß gehen, um einen Bus oder Zug zu bekommen, anstatt einfach in ihr Auto zu steigen und direkt dorthin zu fahren, wo sie hinmüssen", erklärt Walker.

"Wenn man aber in einem kleinen Dorf wohnt und der nächste Laden ein oder zwei Kilometer entfernt ist und es nicht einmal einen Bürgersteig gibt, um dorthin zu gelangen, dann ist oft die einzige sichere Option, mit dem Auto zu fahren."

Als Beispiel nennt er die fahrradbegeisterten Niederlande. "Die Niederländer sind offensichtlich sehr bekannt dafür, dass sie in städtischen Gebieten Radwege haben, aber auch in vielen ländlichen Gebieten haben sie eine Art getrennten Fuß- und Radweg.

Radfahren ist gesund Aaron Doucett/Unsplash

"Das ist die Art von Dingen, über die man nachdenken muss, man muss darüber nachdenken, wie Orte so gestaltet werden können, dass Menschen sich bewegen können. In gewissem Maße hängt das von der Neugestaltung von Städten und Gemeinden ab, die mehr Radfahren und mehr Fußgänger zulassen. Eine interessante Fallstudie dafür sind all diese verkehrsarmen Viertel (LTNs), die teilweise in London und vielen anderen Städten eingeführt werden, um es den Menschen zu erleichtern, mit dem Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen."

Dass solche Veränderungen stattfinden, fügt Walker hinzu, hängt von unseren Regierungen ab.

"Wir brauchen die Zentralregierung, um uns zu engagieren. Die Sache ist zu groß, als dass man sie den einzelnen Gemeinderäten überlassen könnte.

Die Politiker dazu zu bringen, davon Notiz zu nehmen, ist jedoch eine ganz andere Sache.

"Ich habe einmal die Leiterin der niederländischen Radfahrergewerkschaft gefragt, was sie tun würde, wenn sie in Großbritannien wäre, um mehr Flexibilität zu erreichen. Sie sagte: 'Nun, ich würde 30 oder 40 Jahre früher anfangen, als Sie es jetzt tun!' Und das ist fast das Schwierigste, denn niemand möchte an diesem Startpunkt sein. "

Die Pandemie hat vielleicht dazu beigetragen, die Perspektive zu verändern

Vor fast einem Jahr, als in weiten Teilen Europas die erste Welle nationaler Lockdowns einsetzte, gab es überall auf dem Kontinent Berichte über die "Erholung" von Natur und Tierwelt. In Großbritannien wurde zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg tägliche Bewegung für die ganze Nation vorgeschrieben, da jeder eine Stunde außerhalb seines Hauses verbringen durfte, um sich zu bewegen.

"Die Parks begannen, einer Art idealisiertem viktorianischem Sanatorium zu ähneln, voller Jogger, flotter Spaziergänger, Menschen, die hüpften oder Gewichte stemmten", schreibt Walker in der Einleitung seines Buches. "Viele Menschen, die in städtischen Gebieten leben, hatten diese Phase, in der sie plötzlich dachten 'oh mein Gott, der Himmel ist wirklich blau, der Smog und der Rauch sind weg, die Luft fühlt sich sauber an' - und viele Menschen mögen das wirklich. Und sie mochten die Tatsache, dass sie mit dem Fahrrad durch ihre örtlichen Straßen fahren konnten, es gab keinen Verkehr auf den Straßen."

Ein Jahr nach der Pandemie wünschen sich viele Menschen "ziemlich verzweifelt, wieder ins Büro zu kommen", gibt er zu bedenken, aber es gab zweifellos einen weit verbreiteten Wunsch nach besserer Luftqualität, weniger Verkehr und mehr Verbindungen zu Grünflächen.

Vor der Coronakrise wäre es unvorstellbar gewesen, dass Regierungen (vor allem in Großbritannien) so dramatisch in die öffentliche Gesundheit eingreifen würden, wie wir es im vergangenen Jahr erlebt haben. Aber Walker ist der Meinung, dass die gleiche Art von Ansatz notwendig ist, wenn es um Inaktivität geht.

"Wir hatten jetzt eine Periode, in der ganze Volkswirtschaften mehr oder weniger für ein Jahr stillgelegt wurden, um eine Menge Leben zu retten. Aber vermutlich wird Untätigkeit über zwei, drei oder vier Jahre mehr Menschen töten als Covid-19. Es gibt diese Idee, dass vielleicht die Messlatte für das, was die Öffentlichkeit in Bezug auf Gesundheitsinterventionen akzeptieren wird, höher gelegt wurde."

Wann wird es die "Wunderpille" Bewegung geben?

Obwohl die Niederlande ein Vorreiter sind, wenn es um bewegungsfördernde Stadtgestaltung geht, sind die Zahlen in der EU immer noch düster. Zwei Drittel der erwachsenen Bevölkerung erreichen nicht das Mindestmaß an Bewegung, um gesund zu beiben.

Dabei, so Walker, könnte eine Revolution vor der Tür stehen. Obwohl es klar ist, dass wir vor Jahrzehnten damit hätten anfangen müssen, "könnten sich die Dinge sehr, sehr schnell ändern".

Er verwendet eine Analogie aus seinem ersten Buch "How Cycling Can Change the World", in dem es darum geht, wie Fahrräder im Großbritannien der 1890er Jahre auf den Straßen dominierten.

"Es gab diese lange Debatte darüber, ob die Motorisierung erlaubt werden sollte", erklärt Walker.

"Man sah sie als eine Art Innovation, eine Neuheit - diese seltsamen Leute, die Autos fuhren, mit einem Mann vorne dran, der eine Fahne schwenkte. Aber innerhalb von 20 Jahren waren die Radfahrer praktisch verschwunden. Die Autos hatten die Macht übernommen - und niemand hatte das erwartet.

"Also kommen diese Revolutionen, und sie sind nicht unbedingt die, auf die man gewartet hat. Aber, wissen Sie, die Dinge können sich sehr, sehr schnell ändern."