Mekka: Heiliges Wasser vom Roboter

Mekka: Roboter verteilen heiliges Wasser aus dem Zamzam-Brunnen an die Pilger. So soll Kontakt zwischen Servicepersonal und Pilgern in der kommenden Hajj-Saison an der heiligen Stätte von Mekka reduziert werden.

Saudi-Arabien erlaubt nur 60.000 Covid-geimpften Landsleuten die diesjährige Hadsch. Muslime aus dem Ausland werden ein zweites Jahr in Folge nicht enreisen dürfen.