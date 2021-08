Polizei in Lissabon geht gegen feierende Jugendliche vor

In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon will die Polizei künftig gezielt gegen spontane Straßenparties vorgehen, vor allem in Szenevierteln wie Bairro Alto. Viele Anwohner hatten sich darüber beschwert, dass es nach dem Schließen der Diskotheken und Bars um zwei Uhr nachts immer noch keine Ruhe gibt. Zuletzt hatte die Polizei mehrere Feierwütige festgenommen, unter anderem mit Verweis auf nicht eingehaltene Corona-Regeln.