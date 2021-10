Profibasketballer Pau Gasol geht in Rente

Der Basketballspieler Pau Gasol will sich aus dem Profisport zurückziehen - nach einer Karriere von zwei Jahrzehnten, zwei NBA-Titeln und einer Goldmedaille für die spanische Nationalmannschaft.

Gasol sagte, “ich wollte immer meine Spielerkarriere beenden, während ich noch Spaß am Sport habe, statt in Rente zu gehen, weil ich verletzt bin, an Krücken gehe oder operiert wurde."

Sichtlich gerührt nahm er Abschied von seinen Fans, "Danke für alles, lieber Basketball", schrieb er auf Twitter.

Es ist ein Rückzug auf Raten. Gasol hatte bereits im August angekündigt, aus dem internationalen Basketball auszuscheiden.

Hintergrund war eine Fußverletzung, die ihn fast zwei Jahre vom Dribbeln abhielt.

Seit Februar spielte er für den FC Barcelona.