Beim Lichterfest in Baku wurden spektakuläre 3D-Projektionen gezeigt

Drei Tage lang wurde die Hauptstadt Aserbaidschans zum Schauplatz der zeitlosen Meisterwerke eines der größten Dichter und Schöpfer der Geschichte, Nizami Ganjavi. 2021 wurde in Aserbaidschan an ihn gedacht, und das erste “Baku Festival of Lights” wurde dem Autor gewidmet. Ziel der Veranstaltung war es, die kreativen Ideen von Nizami Ganjavi durch dynamische Bilder, die die tiefere Bedeutung seiner Arbeit offenbaren, in ein neues Licht zu rücken.

Während der drei Festivaltage wurden an der Fassade des Nizami-Museums für aserbaidschanische Literatur Miniaturen zu seinen Gedichten aus der "Khamsa" lebendig.

In dieser 3D-Projektionsshow wurde jede der sieben Miniaturen in ihrer eigenen Farbpalette, mit Effekten und musikalischer Begleitung präsentiert.