Wo in Europa Covid-19 wütet - Euronews am Abend am 17.11.

😷 In Deutschland hat das RKI einen neuen Höchstwert an Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden und eine erneut höhere 7-Tage-Inzidenz bekannt gegeben. Doch wo in Europa Covid-19 die Gesundheitsdienste derzeit besonders stark strapaziert - und mehr als das.

💉 Warum die Impfgegner in Tschechien richtig wütend sind. Eine Reportage aus Prag.

😮 Angela Merkel fordert eine "nationale Kraftanstrengung" im Kampf gegen Covid-19.

🔴 Vom Leid der Menschen an der Grenze zwischen Belarus und Polen: Frauen und Kinder im Logistiklager.

🌍 Beim Prozess zu den Attentaten in Paris ist ein Ex-Präsident als Zeuge befragt worden.

🌋 Der Vulkan auf La Palma ist jetzt wieder explosiver: neue Bilder vom Cumbre Vieja.

🫕 🍽 Kennen Sie Plov - oder Plow? Die leckere Speise wird aber immer teurer.

