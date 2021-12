Frauen in Tunis: "Femizide: Schuldiger Staat, mitschuldige Justiz"

In der tunesischen Hauptstadt Tunis haben am Internationalen Tag der Menschenrechte Hunderte Menschen an einem Schweigemarsch teilgenommen. Sie versammeln sich im Zentrum von Tunis und marschieren die Habib-Bourguiba-Allee hinunter. Badr Baabou, die Vorsitzende der Frauenrechtsorganisation Damj, sagte, der stille Protest sei eine symbolische Reaktion auf die Versuche des Staates, Frauen zum Schweigen zu bringen.

Bürger:innen, Frauen- und LGBTQ-Organisationen machten auf Gewalt gegen Frauen und Feminizide in Tunesien aufmerksam. Sie forderten die Regierung auf, mehr für die Durchsetzung der Gesetze zum Schutz vor häuslicher Gewalt zu tun. Auf den Transparenten waren Sprüche wie "Femizide: Schuldiger Staat, mitschuldige Justiz" zu lesen.

Yosra Frawes, die Präsidentin der Tunesischen Vereinigung demokratischer Frauen, sagte, das Frauenministerium habe nicht genug getan, um der geschlechtsspezifischen Gewalt und dem "Mangel an Sicherheit" für Frauen entgegenzutreten.

Die Anwältin und Frauenrechtlerin Hayet Jazzar kritisierte die tunesische Justiz als von Männern dominiert, die das Gesetz 58, das Frauen vor Gewalt schützt, nicht umsetzen. Im Mai erklärte die Interims-Justizministerin Hasna Ben Slimane, dass die Justiz zwischen 2019 und 2020 3.941 Fälle im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischer Gewalt behandelt habe; 2.500 davon betrafen häusliche Gewalt.