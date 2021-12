Omikron-Variante: Forscherinnen und Forscher fordern energisches Handeln

Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, dass sich die Corona-Variante Omikron im Rachen und in der Lunge etwa 70-mal schneller vermehrt als die Urprungs- und Delta-Variante. Eine Erklärung für die rasante Verbreitung.

Energisches Handeln: Impfungen allein sind nicht genug

Sie fordern deswegen energisches Handeln. Optimistische Erwartungen zur Schwere der durch Omikron verursachten Erkrankung oder zur Wirksamkeit der Impfstoffe basierten auf begrenzten Erkenntnissen. Die Variante werde bald dominierend sein, noch in der Delta- Welle kommen und erneuten Druck auf die Gesundheitssysteme ausüben.

Impfungen alleine seien in der derzeitigen Situation aber nicht genug, verkündet die Direktorin der EU-Gesundheitsbehörde ECDC, Dr. Andrea Ammon: "In der aktuellen Situation können wir die Auswirkungen der Omikron-Variante nicht alleine durch Impfen verhindern, da keine Zeit mehr bleibt, die noch bestehenden Impflücken zu schließen."

Die Länder müssten umgehend die als effektiv bekannten Maßnahmen durchsetzen, darunter Abstand halten, Maske tragen, Desinfizieren, Lüften, Testen und Isolieren von Betroffenen.

Rekordwert: fast 79.000 neue Infektionen in Großbritannien an einem Tag

In Großbritannien wurden am Mittwoch 78.610 neue Fälle gemeldet - ein neuer Rekordwert. Die Omikron-Fälle verdoppeln sich derzeit in weniger als zwei Tagen, so Premierminister Boris Johnson fort. Auch bei den Krankenhauseinweisungen sei ein Anstieg zu verzeichnen.

Er bat die Briten fast flehend darum, sich eine Booster-Impfung zu holen: "Seit wir Sonntagabend vor Omikron gewarnt haben, hat ein großartiger nationaler Kampf begonnen und die Menschen haben mit einer erstaunlichen Pflicht gegenüber anderen reagiert. Jeder von Ihnen, der die Ärmel hochkrempelt, und sich boostern lässt hilft bei dieser nationalen Anstrengung."

Neue Einreiseregelungen nach Italien: Testpflicht und Quarantäne

Italien, das als erstes EU-Land 2020 von Corona getroffen wurde, setzt auf einen Mix aus Beschränkungen und Impfungen.

Rom verlangt seit diesem Donnerstag von ALLEN Einreisenden aus dem EU-Ausland einen negativen Corona-Test - selbst dann, wenn sie geimpft sind. Für Ungeimpfte gilt eine fünftägige Quarantäne.

Polen: neue Beschränkungen für Ungeimpfte

Auch Polen hat wegen anhaltend hoher Infektionszahlen erneut seine Corona-Restriktionen verschärft. Hotels, Restaurants, Kinos und Theater dürfen zu maximal 30 Prozent ausgelastet sein- Geimpfte werden bei dieser Höchstgrenze nicht mitgezählt.

Trotz aller Bemühungen: Überall in Europa protestieren die Impfgegner weiter, wie hier in Linz in Österreich am Mittwoch.