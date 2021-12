CDU stimmt im 3. Anlauf für Friedrich Merz - Euronews am Abend 17.12.

🌍 Hallo an diesem Freitagabend!

🥁 Die Basis der Partei hat entschieden: Friedrich Merz wird neuer CDU-Chef. Mehr als 62 Prozent der Christdemokratinnen und Christdemokraten haben sich für Merz ausgesprochen, der es im dritten Anlaufin die Spitze der Partei schafft. Norbert Röttgen bekam fast 26 Prozent und Helge Braun 12 Prozent. Offiziell bestätigt wird die Wahl des Wirtschaftsliberalen auf dem digitalen Parteitag Ende Januar.

🦠 Was wir von Großbritannien und Dänemark über Omikron lernen können, der Variante vor der Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Virologe Christian Drosten warnen.

🪵Die dramatische Lage an der Grenze der EU zu Belarus: Was unsere Kollegin Valérie Gauriat dort erlebt hat, in der Reportage WITNESS.

❄️ Schneechaos in Serbien: viele Haushalte haben seit Tagen keinen Strom.

🌎 Chile steht vor der spannenden Präsidentenwahl - ein extrem linker Kandidat gegen einen extrem Rechten.

🌟⭐️🌟⭐️ Kommen Sie gut ins 4. Adventswochende!