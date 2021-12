Vor dem 3. Advent Corona & Julian Assange - Euronews am Abend am 10.12.

🌟 Hallo!

🌍 In WITNESS geht es diese Woche ums Impfen - in Bulgarien, dem Land mit der niedrigsten Impfquote in der EU. Unser Kollege hat dort viele Impfgegnerinnen und Impfgegner getroffen.

💉 In Deutschland gilt jetzt nicht nur die berufsbezogene Impfpflicht - was an diesem Freitag vor dem 3. Advent beschlossen wurde.

🌎 Julian Assange kann an die USA ausgeliefert werden, das hat ein Gericht in London entschieden - auch wenn ihm dort 175 Jahre Haft drohen.

💙 Emotionale Szenen: In Oslo sind heute die Friedensnobelpreise verliehen worden.

😮 Nach Paris und Brüssel war Annalena Baerbock an diesem Freitag in Polen - und sie wurde mit Forderungen konfrontiert.

🌋 Wie steht es um den Vulkan auf La Palma: Gibt es eine Weihnachtsruhe?

😷 Sollten Kinder FFP2-Masken tragen?

🎄Wir wünschen ein schönes 3. Adventswochenende!