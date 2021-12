Auf drei Rädern durch die kolumbianische Nacht

Eine besondere Aktion für Menschen in Not: In der kolumbianischen Stadt Envigado, unweit von Medellin, hat eine Hilfsorganisation mit einer ungewöhnlichen Aktion auf die Bedürfnisse von alten und behinderten Menschen aufmerksam gemacht. Mitarbeiter fuhren ihre Klienten mit speziellen Rädern durch die Stadt. Ziel, so ein Sprecher: alle sollten das gleiche Faherlebnis haben. Organisiert wurde das Ganze von der Organisation "Te llevamos", übersetzt etwa "Wir kümmern uns um euch".