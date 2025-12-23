Umweltschützer ziehen nach der Ölpest in der Meerenge von Kertsch in der Ukraine eine alarmierende Bilanz. Durch die Havarie zweier russischer Öltanker gelangte viel Treibstoff ins Wasser und verschmutzte die Nordküste des Schwarzen Meeres.

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In den Gebieten des Asowschen Meeres wurden Vögel und andere Tiere getötet. Die gesunkenen Schiffe transportierten Öl aus Russland über das Schwarze Meer, um internationale Sanktionen zu umgehen.

Das wissenschaftliche und ökologische Rettungszentrum "Delpha" hilft verletzten Delfinen und überwacht die Küste der Region Krasnodar der Russischen Föderation. Nach Angaben des Zentrums wurden seit der Ölpest 688 tote Delfine an der Küste der Region registriert.

Experten des Delpha-Zentrums sprechen von "einem signifikanten Anstieg der Todesfälle im ersten Monat nach der Katastrophe, einem erwarteten Anstieg der Zahl der toten Meeressäuger während der Walfreisetzungssaison sowie einer erhöhten Zahl Ende Oktober und im November".

"Die Auswirkungen einer solch massiven Ölpest auf die Populationen sind noch nicht abzusehen. Wissenschaftlichen Berichten zufolge können sich die Auswirkungen noch über mehrere Jahre hinziehen", so das Delpha-Zentrum.

Der Krieg tötet nicht nur Menschen

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine tötet nicht nur Menschen, sondern betrifft auch die Natur. Doch wegen der Kämpfe und anderer kriegsbedingter Sperrungen ist auch Umwelt- und Tierschutzaktivisten der Zugang zu vielen Gebieten im Schwarzen Meer verwehrt.

Das auf der annektierten Krim tätige Delfin-Rehabilitationszentrum "Serene Sea" teilte am Sonntag mit, dass "an der Küste der Krim und von Sewastopoldie Zahl der freigelassenen Wale und Delfine auf 457 Tiere geschätzt wird", was dem Jahresdurchschnitt entspricht. Ein Großteil der Westküste der annektierten Krim blieb jedoch unbeobachtet.

Die schlechte Nachricht ist, dass die Effektivität des Überwachungsnetzes aufgrund der aktuellen politischen Situation abnimmt", so das Zentrum, das als Beispiel die Küste des Bezirks Saksky und die Küste im Westen der annektierten Krim anführt.

"Das Gleiche kann auch für andere Gebiete gelten, was bedeutet, dass die tatsächliche Delphinsterblichkeit höher sein kann als das, was wir erfassen können", so die Organisation.

Massensterben von Meeressäugern

Im Dezember veröffentlichte die staatliche ökologische Aufsichtsbehörde des südwestlichen Bezirks der Ukraine einen Bericht, in dem die Auswirkungen des Krieges auf die Bioressourcen der Meere und Flüsse der Ukraine beschrieben wurden.

In dieser Studie ist von einem Massensterben von Meeressäugern die Rede.

"Im Schwarzen Meer wurde das Sterben von Delphinen festgestellt - verursacht durch akustischen Stress und die Verschmutzung durch den Krieg", so die staatliche Aufsichtsbehörde.

Der Bericht weist auch darauf hin, dass das Gesamtbild der Verluste aufgrund von Militäraktionen und der Besetzung einiger ukrainischer Gebiete durch die russische Militäraggression schwer zu ermitteln ist.

Die Verschmutzung mit toxischen Stoffen hat verheerende Auswirkungen auf das Ökosystem, da durch Beschuss und Raketenangriffe auf Industrieanlagen, Öllager und Chemiewerke Schwermetalle, Erdölprodukte und Sprengstoffe in Flüsse, Seen und Meere gelangen, die Wasserorganismen vergiften und ein Massensterben verursachen.

Der Krieg führt zur Zerstörung der Umwelt. "Kämpfe, die Zerstörung von Wasserwerken, Explosionen und die Bewegung von schwerem Gerät zerstören Laichplätze, Futterplätze und Küstenstreifen und stören so die natürlichen Ökosysteme", heißt es in dem Bericht.

Das Ökosystem leidet auch unter der akustischen Verschmutzung durch Unterwasserexplosionen, Militärschiffe und Sonare. Der Wasserhaushalt wird durch die Zerstörung von Dämmen und anderen Infrastrukturen verändert, da dies zu unkontrolliertem Wasserverlust oder Überschwemmungen führt, die den natürlichen Flusslauf und die Lebensbedingungen der Wasserorganismen verändern.