[LIVE ] Scholz bei Putin: Was kann der deutsche Kanzler in Moskau erreichen?

Nach seinem Kurzbesuch in Kiew besucht Bundeskanzler Olaf Scholz Russland, wo er einen möglicherweise letzten Versuch unternehmen will, Russlands Präsident Wladimir Putin von einem Militäreinsatz abzubringen.

Für den frühen Nachmittag war eine Pressekonferenz angesetzt. Sehen Sie diese im Player oben.

Er trifft Putin erstmals zu einem langen Vier-Augen-Gespräch, für das mehrere Stunden angesetzt sind. Formal handelt es sich um einen Antrittsbesuch des Kanzlers in einer Zeit, in der die deutsch-russischen Beziehungen auf dem Tiefpunkt sind. Die Ukraine-Krise dürfte bei dem Gespräch aber alle bilateralen Konflikte zwischen Berlin und Moskau überlagern.

Ukrainischer Botschafter fordert von Scholz Ultimatum an Putin

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat von Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Moskau-Besuch an diesem Dienstag ein hartes Auftreten gefordert. "Nur ein klipp und klares Ultimatum an Herrn Putin mit einer Deadline, seine bis zu den Zähnen bewaffneten Horden nicht später als am 16. Februar zurückzubeordern, kann noch den Weltfrieden retten", sagte Melnyk den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Sollte der Kremlchef diese allerletzte Warnung ignorieren, müssten bereits am nächsten Tag schritt- und stufenweise äußerst schmerzhafte präventive Sanktionen gegen Russland eingeführt werden."

Gestern in Kiew betonte Scholz Deutschlands Solidarität mit der Ukraine:

"Wir sind bereit, mit Russland einen ernsthaften Dialog über Fragen der europäischen Sicherheit zu führen. Die NATO und die USA haben Russland konkrete Vorschläge gemacht, die Deutschland unterstützt. Wir erwarten jetzt eine Reaktion und eine Antwort von Russland."