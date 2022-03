no comment

Bei Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine sind in Russland erneut Tausende Menschen festgenommen worden.

Eine Bürgerechtsbewegung in Russland nannte die Zahl von 2000 Festgenommenen. Nach Angaben von Owd-Info kamen in den Städten Nowosibirsk und Jekaterinburg jeweils 200 Menschen in Polizeigewahrsam.

Insgesamt seien allein an diesem Sonntag 2034 Menschen in 29 Städten festgenommen worden, erklärte Owd-Info über Telegram.