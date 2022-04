23:11

Jetzt spricht Le Pen über die Unsicherheit in Frankreich. Alles, was den geringsten Wert habe, werde gestohlen: Benzin aus den Autos, Dünger etc. Und die Einwanderung sorge für mehr Kriminalität, die es jetzt überall in Frankreich gebe. Die Polizei müsse moralisch gestärkt werden. Die Strafen müssten verschärft werden. Le Pen kritisiert den aktuellen Justizminister und dessen Vorgängerin. Die Fußfessekn würden nichts bringen. Sie wolle dem Beispiel der Niederlande folgen. Es müssten mehr Plätze in Gefängnissen geschaffen werden.