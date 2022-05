Tornado von 150 km/h und Unwetter in NRW: Über 40 Menschen verletzt

Dramatische Bilder von zerstörten Gebäuden, abgedeckten Dächern und demolierten Autos in Lippstadt in Nordrhein-Westfalen. An diesem Freitagabend sind durch einen Tornado und Unwetter mehr als 40 Menschen allein in Westfalen verletzt worden.

Lippstadt ist stark verwüstet

Die Wetterdienste in Deutschland hatten seit Tagen vor Gewittern und Starkregen gewarnt. Die Menschen in NRW waren gebeten worden, möglichst zu Hause zu bleiben. Viele wagten sich ab dem Nachmittag nicht mehr aus ihren Wohnungen.