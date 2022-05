Journalist aus Frankreich stirbt bei Luhansk durch russische Kugeln

Bei einer Evakuierungsaktion aus Region Luhansk ist ein Reporter aus Frankreich ums Leben gekommen. Am 30. Mai beschossen Russen in der Nähe von Sjewjerodonezk in der Ostukraine ein Auto, das Menschen aus der Region bringen sollte.

"Der Journalist Frédéric Leclerc-Imhoff war in der Ukraine, um die Realität des Krieges aufzuzeigen. An Bord eines humanitären Busses wurde er zusammen mit Zivilisten, die vor russischen Bomben fliehen mussten, tödlich getroffen."

Dabei starb der französische Journalist Frédéric Leclerc-Imhoff, so der Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, im Messengerdienst Telegram. Nach Angaben von Hajadaj sollten mit dem gepanzerten Fahrzeug 10 Menschen aus der Region evakuiert werden. Geschosssplitter hätten die Panzerung durchbrochen, der Journalist, der eine Reportage über die Evakuierung machte, wurde am Hals tödlich verletzt. Ein Militärhelm rettete einem Polizisten das Leben, so der Militärgouverneur.

Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna, forderte am Montag eine „transparente Untersuchung“ des Todes von Leclerc-Imhoff, einem BFMTV-Journalisten.

Sein Tod sei „zutiefst schockierend“, so die Ministerin in einer Pressemitteilung und forderte „so schnell wie möglich eine transparente Untersuchung, um die Umstände dieser Tragödie vollständig aufzuklären“.

"Ich teile den Schmerz der Familie, Verwandten und Kollegen von Frédéric Leclerc-Imhoff, denen ich mein Beileid aussprechen möchte," twitterte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. "Allen, die die schwierige Aufgabe der Information in Kriegsgebieten erfüllen, sichere ich ein weiteres Mal ich die bedingungslose Unterstützung Frankreichs zu."

su mit AFP