Scholz will moderne Flugabwehr an die Ukraine liefern

Zu Beginn der Generaldebatte im Bundestag hat CDU-Chef Friedrich Merz den Kanzler und dessen Ukraine-Politik hart angegriffen.

Mt IRIS-T kann ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen geschützt werden

In seiner Rede kündigte Scholz an, dass Deutschland der Ukraine moderne Flugabwehr zur Verfügung stellen wird. Er sagte: "In den kommenden Wochen werden wir auch weitere Waffen liefern. Zum Beispiel hat die Bundesregierung aktuell entschieden, dass wir mit dem System IRIS T, das modernste Flugabwehrsystem liefern, über das Deutschland verfügt. Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen - auch das ist ein Entscheidung dieser Bundesregierung.

Ferner werden wir der Ukraine ein hochmodernes Ortungsradar liefern, das feindliche Haubitzen, Mörser und Raketenartillerie aufklärt - auch das ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Und die die Sicherheit der Ukraine mit modernstem Gerät sicherstellen wird. Alles, was Sie sagen, ist nicht richtig, wir machen das, was möglich ist - mit allen Präzisionen."

Verstimmung über unklare Rolle Deutschlands

Vor gut drei Monaten, kurz nach Beginn des Kriegs in der Ukraine, hatte Olaf Scholz eine "Zeitenwende" der deutschen Politik angekündigt. Nun bleibe er hinter den Ansprüchen zurück, sagte CDU-Chef Friedrich Merz. "Alles, was Sie da gesagt haben, verdampft und verdunstet im Unklaren".

Das Wort einer Zeitenwende bleibe "beziehungslos im Raum stehen".Gut einen Monat nach einer im Bundestag beschlossenen Waffenlieferung sei immer noch nichts von Deutschland aus bei der ukrainischen Armee angekommen, so Merz in seiner Kritik.

In der Europäischen Union gebe es mittlerweile "Enttäuschung über die unklare Rolle Deutschlands und es gibt richtig Verärgerung über Sie und Ihre Regierung.

