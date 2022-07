Irische Ex-Soldatin wird zum IS-Mitglied: 15 Monate Haft

Wegen ihrer Zugehörigkeit zur Miliz Islamischer Staat ist eine ehemalige irische Soldatin von einem Gericht in Dublin zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte für acht Jahre Haft plädiert, ihre Verteidigung eine Bewährungsstrafe beantragt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Lisa Smith 2015 nach ihrer Konvertierung zum Islam gezielt in ein von der IS-Miliz kontrolliertes Gebiet in Syrien gezogen sei. Die 40-Jährige wurde 2019 bei ihrer Rückkehr auf dem Flughafen von Dublin im Beisein ihrer kleinen Tochter festgenommen.

Der Schuldspruch erfolgte bereits im Mai, die Festlegung des Strafmaßes an diesem Freitag. Für die irischen Streitkräfte war Smith zwischen 2001 und 2011 tätig.