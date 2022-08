Rapper in Moskau betreibt Stars Coffee - fast wie Starbucks

Ist das ein Starbucks in Moskau? Es sieht fast so aus. Anfang März hatte sich Starbucks wegen des Kriegs in der Ukraine aus Russland zurückgezogen. Und jetzt hat ein russischer Rapper die Mietverträge für alle Starbucks-Filialen übernommen und schon in den ersten Räumen in Moskau seine Firma Stars Coffee aufgemacht.

Rapper Timur Yunusow - besser bekannt als Timati Dmitry Serebryakov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Der Andrang ist groß. Schon vor der Eröffnung konnten auf der App die angebotenen Getränke und Speisen eingesehen werden, und es sieht ganz so aus wie bei Starbucks. Auch der Name der Kunden wird dann bei der Bestellung auf den Pappbecher geschrieben.

Starbucks-Fans freuen sich: "Ich finde das lustig. Sie haben einfach nur das Bild ein bisschen verändert und einen ähnlichen Namen gewählt."

"Ich liebe Starbucks und für mich ist das so, als hätte mein alter Starbucks wieder auf. Der Kaffee schmeckt auch genauso, also ähnlich. Ich bin echt glücklich."

Das Unternehmen in Seattle, das eigentliche Starbucks, hat sich zu den neuen russischen Stars Coffee Cafes nicht geäußert. Alle 130 ehemaligen Starbucks in Russland sollen nun als Star Coffee wieder öffnen. Ähnliches geschieht übrigens auch mit anderen Firmen, die Russland verließen, etwa McDonalds.