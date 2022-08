Tochter des Putin-Beraters stirbt durch Autobombe bei Moskau

Darja Dugina, die Tochter des rechtsnationalistischen russischen Ideologen Alexander Dugin ist tot.

Das Fahrzeug mit der jungen Frau am Steuer ging in der Nähe von Moskau nach der Explosion einer Autobombe in Flammen auf. Der Anschlag galt möglicherweise ihrem Vater. Russische Medien berichten, sie habe sich in letzter Minute das Auto von ihrem Vater geliehen. Andere Stimmen sagen, eigentlich hätten beide in dem Auto sein sollen, weil sie zusammen auf einem Fest gewesen waren.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, schrieb, es werde ukrainischer Staatsterrorismus hinter dem Mord an der jungen Frau vermutet.

Kenner der Lage in der Ukraine bezweifelten, dass Kräfte des von Russland angegriffenen Landes derzeit ein solches Attentat ausführen könnten.

Der Vater der Getöteten gilt als Ideengeber Putins - auch für den Angriff auf die Ukraine.