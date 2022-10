Bundespräsidentenwahl in Österreich: Van der Bellen wiedergewählt

Um 17 Uhr haben die Wahllokale in Österreich geschlossen. Laut der Hochrechnung des ORF hat Amtsinhaber Alexander Van der Bellen die Bundespräsidentenwahl in Österreich mit 56,4 Prozent gewonnen. Van der Bellen gab sich optimistisch und gelassen. "Ich hoffe natürlich, dass es gut ausgeht, dass wir heute schon Klarheit haben", sagte der 78-Jährige am Sonntag bei seiner Stimmabgabe in Wien. Aber auch eine Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten wäre aus seiner Sicht kein Beinbruch. Dann sei er eben in vier Wochen guter Dinge.

Die rechte FPÖ schickte Walter Rosenkranz ins Rennen um die Hofburg. Der Chef der Bierpartei, die immerhin in Wien elf Bezirksrätinnen und Bezirksräte stellt, ist zwar den meisten Österreichern unter seinem Alias Marco Pogo bekannt, er musste jedoch unter seinem bürgerlichen Namen Dominik Wlazny kandidieren. Michael Brunner kam von der impfkritischen Kleinpartei MFG. Gerald Grosz hat seine politische Vergangenheit bei der FPÖ und dem BZÖ. Der ehemalige "Krone"-Kolumnist Tassilo Wallentin und Gea-Chef Heinrich Staudinger waren auch noch Kandidaten.