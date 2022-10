Frauen, Leben, Freiheit - 80.000 bei Iran-Protest in Berlin

In Berlin sind Zehntausende aus Solidarität mit den Protesten im Iran durch das Regierungsviertel gezogen. An der Siegessäule waren nach Polizeischätzung rund 80 000 Menschen aus ganz Europa versammelt.

Im Iran selbst gehen die landesweiten Proteste in die sechste Woche. Der Tod der 22-jährigen Amini hat die größten Proteste gegen die islamische Regierung seit Jahren ausgelöst.

Endlich haben wir die Chance, und wir wollen der Welt zeigen, dass wir diese Regierung nicht wollen. Unser Ziel, unser Schicksal, ist also dasselbe. Nina Iranische Aktivistin in Deutschland

Es ist so wichtig für uns, hier die Stimme des iranischen Volkes zu sein, das dort auf den Straßen stirbt. Das ist kein Protest mehr im Iran, das ist eine Revolution. Shakib Lolo In den Niederlanden lebender Iraner

Auch in Tokio nahmen Iraner und japanische Unterstützer an einer Kundgebung für die Rechte der Frauen im Iran teil. Die Demonstranten zeigten Porträts von Amini und anderer, die bei den Protesten getöteter Menschen.

Auch im Iran selbst protestierten Dutzende Studenten, an der Universität von Täbriz im Nordwesten des Landes oder an der Universität in Teheran, einer der größten des Landes. Am Samstag streikten in mehreren iranischen Städten Studenten, Ladenbesitzer und Arbeiter.