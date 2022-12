Fluchtpunkt U-Bahn-Schacht: Ganze Ukraine unter massivem Beschuss

Das russische Militär überzieht die Ukraine erneut mit einer Welle massiver Luftangriffe. Einschläge wurden aus mehreren Landesteilen gemeldet. In der Hauptstadt Kiew wurde nach Angaben des Energieversorgers DTEK der Strom abgestellt. Zuvor war der U-Bahn-Betrieb eingestellt worden, damit die Bewohnerinnen und Bewohner von Kiew in den Schächten Schutz suchen können.

Nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko ist die Trinkwasserversorgung im gesamten Stadtgebiet unterbrochen, weil Infrastrukturanlagen getroffen worden seien. Kluitschko rief die Bevölkerung von Kiew auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Der Gouverneur der südukrainischen Region Mykolajiw berichtete, im ukrainischen Luftraum seien 60 russische Raketen gesichtet worden. Andere Quellen berichteten von 70 Luftangriffen. Laut ukrainischen Behörden ist landesweit die Luftabwehr im Einsatz.

Auch in der ostukrainischen Stadt Charkiw kam es zu Explosionen. Auch hier und in der Hafenstadt Odessa wurden nach Behördenangaben Infrastrukturanlagen getroffen. Das russische Militär habe drei Raketenangriffe auf die kritische Infrastruktur der Region Charkiw durchgeführt, sagte der Leiter der Militärverwaltung, Oleg Sinegubow. Charkiw sei jetzt infolge der Raketeneinschläge ohne Strom und Mobilfunkverbindungen. Vorläufigen Informationen zufolge gab es bei dem Beschuss von Charkiw keine Verletzten oder Toten.

Mehrere Explosionen wurden aus Kiew gemeldet. Die Informationen beruhen auf Aussagen von Augenzeugen, die sich gegenüber diversen Medien äußerten. Unklar war zunächst, ob die Explosionen auf Einschläge oder aktive Luftabwehranlagen zurückzuführen sind.

In der nördlichen Region Sumy kam es nach Angaben des dortigen Gouverneurs zu Stromausfällen infolge der Luftschläge vom vergangenen Freitag.

In Krivoy Rog wurde ein Wohnhaus getroffen. Das sagte der stellvertretende Leiter des Büros des Präsidenten der Ukraine Kyrylo Tymoshenko. Es gebe dort Zerstörungen. Möglicherweise befinden sich Menschen unter den Trümmern. Die Rettungsdienste sind vor Ort.

In Saporischschja wurden etwa 12 Raketenangriffe registriert. Der Bürgermeister von Butscha, Anatoli Fedoruk, schrieb in sozialen Medien, dass eine russische Rakete in der Nähe der Stadt abgeschossen wurde.

Raketenbeschuss wurde unter anderem auch aus den Städten Winnyzja, Poltawa und Dnipropetrowsk gemeldet. Auch hier war zunächst ungewiss, ob Menschen infolge der Attacken verletzt oder getötet wurden.

Artilleriebeschuss meldeten Behörden im von Russland besetzten Gebiet Luhansk im Donbas.In dem Ort Lantratowka seien acht Menschen durch Feuer von ukrainischer Seite getötet und 20 Menschen verletzt worden.