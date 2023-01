Ukrainisches Militär gibt die Stadt Soledar auf

Die ukrainische Armee hat offiziell gemeldet, dass sie Soledar im Osten des Landes aufgegeben hat. Die kleine Stadt liegt rund 10 km nördlich von Bakhmut im Donbass. Moskau hatte bereits vor zwei Wochen die Einnahme der Stadt angekündigt.

"Nach monatelangen schwierigen Kämpfen (...) haben die ukrainischen Streitkräfte sie verlassen", um sich auf vorbereitete Positionen zurückzuziehen", sagte der Militärsprecher der Ostzone Sergej Tscherewaty der AFP, weigerte sich jedoch, anzugeben, wann der Rückzug stattfand.

Soledar zählte vor Beginn des Konflikts knapp 11.000 Einwohner, jetzt ist die Ortschaft fast komplett zerstört. Augenzeugen berichten, sie sei dem Erdboden gleichgemacht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte vor kurzem: "Alles ist völlig zerstört. Es gibt fast kein Leben mehr. Was will Russland dort gewinnen?" Die russische Armee hatte sechs Monate lang versucht, Bakhmut einzunehmen, diese wurde aber von den ukrainischen Streitkräften so hartnäckig verteidigt, dass sie auf Soledar auswich.