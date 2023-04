"Plakatkrieg" in Ungarn: Was steckt hinter dem Pizza-Drittel?

Von Euronews

Eines der größten Parteienbündnisse Europas hat sich in den ungarischen Plakatkrieg eingeschaltet. In vielen ungarischen Großstädten sind die Menschen im Straßenbild mit Fotos von Pizzas konfrontiert.

Die liberale Partei Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE) will damit demonstrieren, dass die Menschen in Westeuropa eine ganze Pizza bekommen, die Ungarn aber nur ein Drittel, weil der Durchschnittslohn in Ungarn nur ein Drittel des westlichen beträgt.

Dániel Berg, stellvertretender Vorsitzender der ALDE, sagte, es sei empörend, dass die Regierung von Viktor Orbán vom Untergang des Westens spreche und Brüssel angreife, aber in Wirklichkeit zeigten die Zahlen, dass "mehr Europa - mehr Nutzen" bringe.

Zuvor hatte die Regierung eine Reihe von Plakatkampagnen gegen EU-Sanktionen und die EU-Einwanderungspolitik gestartet.

Zwischen einem Teil der EU-Institutionen und der ungarischen Regierung gibt es Dauerzwist. Erst am Montag hatten die großen Fraktionen im Europaparlament die EU-Kommission dazu aufgerufen, gegen ein homophobes Whistleblower-Gesetz in Ungarn vorzugehen.