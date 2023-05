Von Euronews mit dpa, AFP

Präsident Vučić will sein Land vollständig entwaffnen. Teil der Regierungsmaßnahmen sehen eine Waffenamnestie vor, damit die Bevölkerung ihre nicht registrierten Schusswaffen bei den Behörden abgibt.

In Serbien können Bürger:innen ihre illegal im Besitz befindlichen Schusswaffen und Munition bei der Polizei abgeben, ohne strafrechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen. Die Waffenamnestie ist Teil von Regierungsmaßnahmen gegen die Waffengewalt im Land, die auch ein Moratorium für die Ausstellung von Waffenscheinen sowie gründlichere Kontrollen bei Besitzern von zugelassenen Waffen vorsehen.

Vergangene Woche waren 17 Menschen, darunter zahlreiche Kinder, bei zwei voneinander unabhängigen Schießereien getötet worden. Der Staatssekretär im Ministerium für Innere Angelegenheiten, Željko Brkić, erklärte im Fernsehen:

"Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um an die Bürgerinnen und Bürger zu appellieren, jede Art von Waffe, die sich in ihrem Besitz befindet, freiwillig zu den Polizeistationen zu bringen, sie nicht wegzuwerfen, sie nicht im öffentlichen Raum liegen zu lassen und damit die soziale Gefahr zu erhöhen, denn eine Waffe kann wieder in den Besitz von Unbefugten gelangen."

Nach dem Schock der Schießereien waren Tausende auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung zu protestieren, und forderten den Austrahlungsstopp einiger Fernsehsendungen, die aus ihrer Sicht die Gewalt fördern.

Zudem hat die Regierung die Sicherheitsvorkehrungen an Schulen verstärkt. Präsident Aleksandar Vučić hatte erklärt, das Land "vollständig entwaffnen" zu wollen.

Viele sind allerdings der Meinung, dass die Maßnahmen nicht weit genug greifen und zu spät kommen.

In dem Balkanland besitzen Schätzungen der _Small Arms Survey-_Forschungsgruppe zufolge 39 von 100 Zivilisten eine Waffe zu Hause, die höchste Zahl in Europa.