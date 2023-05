F-16-Kampfjets: USA wollen ukrainische Piloten ausbilden

Von Euronews mit dpa

Die Chancen der Ukraine auf moderne Kampfjets wachsen. Die USA kündigten an, ukrainische Piloten an F-16-Jets ausbilden zu wollen. Auch über mögliche Lieferungen von Kampfflugzeugen wurde gesprochen.

In der Schlacht um die ostukrainische Stadt Bachmut haben die Truppen Kiews, nach eigener Darstellung, bei Gegenangriffen Geländegewinne erzielt. Man würde die russischen Truppen außerhalb der Stadt unter Druck setzen, hieß es aus Militärkreisen.

Die Lage in Bachmut sei schwierig, aber unter Kontrolle, teilte der Sprecher der ukrainischen Heeresgruppe Ost, Serhij Tscherewatyj, mit. "Wir können die Absichten des Feindes erkennen, sie vorhersehen, ihnen zuvorkommen", allmählich verlören die russischen Truppen die Initiative.

Das russische Militär verlegte nach Angaben der ukrainischen Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar mehrere Tausend Soldaten als Verstärkung nach Bachmut. "Der Feind kann nicht mit Qualität gewinnen, also versucht er es mit Quantität", schrieb sie auf Facebook. "Die russischen Truppen greifen weiter unter hohen Verlusten an", so Maljar.

USA: Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Jets

Derweil haben die USA die Ausbildung ukrainischer Piloten an Kampfjets des amerikanischen Typs F-16 angekündigt. Das wurde am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima bekannt gegeben. Eine Entscheidung über eine mögliche Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine solle in einigen Monaten folgen, hieß es weiter.

Zunächst sollten Piloten ausgebildet werden. Dann werde entschieden, wann und wie viele Flugzeuge geliefert werden und wer sie zur Verfügung stelle. Zuvor hatte die US-Regierung monatelang Forderungen aus Kiew nach F-16-Jets abgewiesen.

Auch Unterstützung aus Dänemark

Die amerikanische Unterstützung einer Kampfjet-Koalition für die Ukraine sei aber keine politische Kehrtwende, erklärte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan. Es habe sich nichts geändert, die USA hätten Kampfjets vom US-Typ F-16 vorher nie vom Tisch genommen. Zuvor sei jedoch nicht die Zeit dafür gewesen.

Auch Dänemark gab bekannt, ukrainische Piloten an F-16-Jets ausbilden zu wollen. Dem ukrainischen Parlamentsspräsidenten Ruslan Stefanchuk wurde jedoch mitgeteilt, dass es noch Hürden gebe, die man überwinden müsse, hieß es.