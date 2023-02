Kampfjets für die Ukraine - pro und contra

Als die finnische Luftwaffe von sowjetischen Kampfjets auf in den USA hergestellte Flugzeuge umstieg, leitete Jarmo Lindberg die erste Gruppe erfahrener Piloten, die in Kalifornien für das Fliegen von F18-Hornissen ausgebildet wurden.

Diese Ausbildung dauerte ein ganzes Jahr und umfasste Englischunterricht, Flugsimulationen, Notfallverfahren und das Erlernen der Verwendung des Flugzeugs für den Kampf, sagte der ehemalige Kampfpilot und Verteidigungschef gegenüber Euronews.

Während die Ukraine den Westen dringend auffordert, ihnen Kampfflugzeuge zur Verteidigung gegen Russland zur Verfügung zu stellen, sind laut Experten viele Überlegungen zu berücksichtigen, bevor sie geliefert werden.

„Es braucht Zeit und deshalb müssen wir realistisch und ehrlich sein, dass dies nicht in Wochen geschehen kann“, sagte Lindberg gegenüber Euronews.

„Eine weitaus fortschrittlichere Fähigkeit“

Die Ukrainer fliegen derzeit MiG-29 und Suchoi-Jets aus der Sowjetzeit, haben aber Interesse an in den USA hergestellten F-16 bekundet, die derzeit auch in mehreren EU-Ländern eingesetzt werden.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einer Rede vor britischen Abgeordneten Anfang dieses Monats, die Ukraine wolle eine neue „Koalition der Flugzeuge“ bilden, die nach wochenlangen Debatten in westlichen Hauptstädten darüber stattfand, ob Kampfpanzer an die Ukraine geliefert werden sollten.

Zelenskyy überreichte dem britischen Parlamentspräsidenten, Sir Lindsay Hoyle, einen Luftwaffenhelm und las die Inschrift darauf: „Wir haben Freiheit, gib uns Flügel, um sie zu schützen.

Lindberg sagte, an ihrer Stelle würde auch er die westlichen Kampfflugzeuge anfordern, da dies „eine weit fortgeschrittenere Fähigkeit ist als das, was sie jetzt aus westlichen Ländern bekommen“.

Kampfjets seien extrem schnell und könnten der Ukraine helfen, ihre Operationen rasch auf das ganze Land zu verlagern.

Jan Joel Andersson, Analyst am Institut für Sicherheitsstudien der Europäischen Union, fügte hinzu, dass die Ukraine ihre derzeitigen Kampfflugzeuge verlieren könnte und „eine Luftwaffe braucht, um mittel- bis langfristig eine glaubwürdige Verteidigung zu haben“.

Die niederländische Überwachungsgruppe Oryx schätzt, dass die Ukraine seit Kriegsbeginn bisher 53 Kampfflugzeuge verloren hat.

Und Kampfjets würden es den Ukrainern ermöglichen, den Himmel besser zu kontrollieren und ihre Bodentruppen zu schützen, die von Russland angegriffen würden, argumentieren ukrainische und westliche Experten.

Eine mögliche Eskalation

Aber mit dieser „fortschrittlicheren“ Fähigkeit könnte eine neue Eskalation des Krieges einhergehen - ein Risiko, das wahrscheinlich von westlichen Regierungen abgewogen werde, sagten Experten gegenüber Euronews.

Ende Januar schloss US-Präsident Joe Biden die Entsendung von Kampfflugzeugen aus. Auch der britische Verteidigungsminister Ben Wallace lehnte einen sofortigen Transfer von Jets ab.

Downing Street sagte, Großbritannien plane, die Ausbildung ukrainischer Kampfjetpiloten als Teil „ihrer Investition“ in das ukrainische Militär auszuweiten. Andere Länder haben mehr Offenheit gegenüber der Idee der Lieferung von Jets zum Ausdruck gebracht.

Viele Experten sind sich einig, dass die Bereitstellung von Kampfflugzeugen von Russland als eine Eskalation des Krieges angesehen werden könnte, da sie befürchteten, dass die Ukraine die Flugzeuge und Raketen für Angriffe auf russisches Territorium einsetzen könnte.

Es gab mehrere Berichte in US-Medien, dass das Pentagon sogar HIMARS-Raketenwerfer modifizierte, um sie daran zu hindern, Raketen auf Russland zu schießen.

Kelly Grieco, Senior Fellow des Reimagining US Grand Strategy-Programms am Stimson Center in Washington, sagte, dass die Eskalationsrisiken sowohl „ernsthaft als auch sehr real“ seien und bisher durch eine Strategie des „Inkrementalismus“ schrittweise bewältigt worden seien

Dennoch bleibe der Druck auf westliche Länder, fortschrittlichere Waffen bereitzustellen.

„Eine der Herausforderungen im Moment besteht darin, dass es immer gefährlicher wird, weil der Westen sieht, dass dieser schrittweise Ansatz funktioniert, und sich daher weniger Sorgen über einige dieser Eskalationsrisiken macht“, fügte sie hinzu.

Würden Kampfjets der Ukraine überhaupt helfen?

Phil Haun, Wissenschaftler am US Naval War College und ehemaliger Kampfpilot, sagte, westliche Flugzeuge würden der Ukraine aufgrund der „robusten russischen Luftverteidigung“ keinen großen militärischen Vorteil verschaffen.

Haun, der Euronews persönlich und nicht im Namen des US-Verteidigungsministeriums antwortete, sagte, dass Jets sogar zu einem „hochwertigen Ziel für einen russischen Angriff“ werden könnten.

Einige sagen, dass die ukrainische Luftwaffe Gefahr laufen könnte, mit westlichen Jets weniger effizient zu werden.

„Was Sie wirklich nicht wollen, ist, dass Sie jemanden, der in einem Kampfflugzeug aus der Sowjetzeit kampfstark und effizient ist, nicht in ein westliches Kampfflugzeug stecken, wo die Gefahr besteht, dass er kampfunfähig wird“, sagte Douglas Barrie, Senior Fellow für militärische Luft- und Raumfahrt am International Institute for Strategic Studies.

„Es ist viel einfacher, ein Kampfflugzeug zu ersetzen als einen Piloten. Sie verlieren all diese Erfahrung “, fügte er hinzu.

Für Barrie gibt es noch viele Fragen, etwa ob die Ukraine bereits Piloten für die Ausbildung in westlichen Flugzeugen freistellen konnte.

„Man kann ein paar Abstriche machen, aber man sollte nicht so viele Abstriche machen, dass man am Ende einen Piloten bekommt, der weniger fähig ist“, sagte er.

Es ist auch nicht die gleiche Art von Konflikt wie andere Kriege, in denen westliche Luftstreitkräfte eingesetzt wurden, sagen Experten.

„Weder die russischen noch die ukrainischen Luftstreitkräfte konnten ihre Kampfflugzeuge effektiv gegen gegnerische Bodentruppen einsetzen“, fügte Haun hinzu.

Dies ist auf die von beiden Ländern betriebenen sowjetischen Boden-Luft-Raketen zurückzuführen, die es „Kampfflugzeugen sehr erschweren, offensive Operationen durchzuführen“.

Grieco sagte, dass die Unterstützung und Bereitstellung von Kapazitäten für die ukrainischen Bodentruppen, die Gebiete einnehmen können, der wichtigste Schwerpunkt für die USA und die EU sein sollte.

„Was wir sehen, ist, wie die Luftkriegsführung des 21. Jahrhunderts aussieht, und dazu gehören Raketen, Drohnen und Luftverteidigungssysteme. Und das sind wirklich die drei Dinge, die die Ukraine braucht“, sagte sie.