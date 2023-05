Nach Bachmut: Die Ukraine hat die Initiative

Die Entscheidung, die Schlacht um Bachmut zu beenden oder eine neue Phase zu eintreten zu lassen liegt nun bei Kiew. Damit hat die Ukraine nun an der gesamten Front die Initiative.

Jewgeni Prigoschin hat am 25. Mai bekannt gegeben, die Wagner-Gruppe habe damit begonnen, ihre Stellungen in Bachmut an das russische Verteidigungsministerium zu übergeben. Er erklärte, Wagner werde sich bis zum 1. Juni vollständig zurückziehen.

Der ISW veröffentlichte einen Rückblick auf die Schlacht um Bachmut, in dem es heißt, dass die einjährige russische Offensive als Teil einer theoretisch sinnvollen, aber zu ehrgeizigen Operation begann. Sie endete als rein symbolischer Sieg, der zehntausende russische Opfer kostete.

Die Einnahme von Bachmut sollte ursprünglich russische Offensiven erleichtern, um große ukrainische Truppenverbände im Osten einzukesseln und die Städte Sloviansk und Kramatorsk aus mehreren Richtungen anzugreifen. Ein vorrangiges russisches Kriegsziel war Bachmut in der Anfangsphase des Krieges nicht.

Russland erklärte die Schlacht um Bakhmut im Juli-August 2022 zur Priorität, nachdem die russischen Angriffe auf der Linie Sievierodonetsk-Lysychansk ihren Höhepunkt erreichten - und sich als äußerst kostspielig und langsam erwiesen und einen großen Teil der russischen Offensivkräfte im Donbass banden.

So verlor Bachmut seine strategische Bedeutung

Die erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensiven in der Region Charkiw im September 2022, bei denen Izyum befreit wurde, beendeten die Hoffnung auf eine weitgreifende Einkesselung der ukrainischen Kräfte.

Dennoch verstärkten die Wagner-Söldner ihre Offensiven auf Bachmut und engagierten sich voll und ganz in der Schlacht, die nun letztlich eher propagandistische und politische als operative Ziele verfolgte.

Das ISW sagt: Es ist nicht einmal klar, dass die Schlacht um Bachmut zu Ende ist. Die ukrainischen Kräfte führen lokale Gegenangriffe an den Flanken durch, nachdem sie die Initiative zurückgewonnen haben.

Die Entscheidung, die Schlacht zu beenden oder eine neue Phase zu beginnen, liegt nun bei Kiew. Damit hat die Ukraine nun an der gesamten Front die Initiative.