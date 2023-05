Ukrainische Gegenoffensive: Diese Faktoren sind entscheidend

Von Valeriy Nozhin

Das Rätseln um die ukrainische Gegenoffensive geht weiter. Laut offiziellen Angaben wurde sie verschoben, man warte noch auf Ausrüstung. Experten gehen teils davon aus, dass die Operation schon begonnen hat. Eins ist sicher, die Ukraine braucht viel Munition

Die Gegenoffensive der ukrainischen Truppen wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wird "noch etwas Zeit benötigt".

Das Staatsoberhaupt erklärte, die russischen Streitkräfte seien voll einsatzbereit; einige dieser Einheiten seien im Ausland ausgebildet worden. Die Truppen benötigen aber noch Nachschub, Ausrüstung und Waffen, um schwere Verluste zu vermeiden.

Worauf wartet Kiew?

Seit Ende letzten Jahres ist von einer groß angelegten ukrainischen Gegenoffensive die Rede. Aus Gründen der Geheimhaltung hat Kiew keine konkreten Termine bekannt gegeben. Westliche Experten vermuten, dass der Beginn der Operation zwischen Ende April und der ersten Junihälfte liegen könnte.

Laut Simon Schlegel, leitender Ukraine-Analyst der International Crisis Group, gab es folgenden Grund für diese Ankündigung:

"Die Erwartungen an diese Gegenoffensive sind in vielen Kreisen ganz klar aus dem Ruder gelaufen. Die Erwartungshaltung ist sehr, sehr hoch gewesen. Und der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass es ein Narrativ gibt, vor allem auch in Russland, dass die Ukraine nur einen einzigen Versuch für diese sehr komplizierte Gegenoffensive hat. Und deshalb ist es wahrscheinlich gut, dass Selenskyj jetzt von ganz oben versucht, die Erwartungen ein wenig zu dämpfen und die Verteidigung auf ein mögliches Unglück vorzubereiten."

Selenskyj zufolge brauchen die ukrainischen Streitkräfte mehr Ausrüstung. Am 9. Mai erklärte US-Außenminister Anthony Blinken, dass Kiew bereits über alles verfüge, was es für die Operation benötige, einschließlich der Ausrüstung und der im Westen ausgebildeten Soldaten, und betonte, dass es an der Führung der ukrainischen Streitkräfte liege, einen Plan für den Erfolg zu haben.

Eine der möglichen Erklärungen ist nach Ansicht von Experten, dass Kiew sich seiner Fähigkeit zur Durchführung einer Offensive, von der theoretisch der Ausgang des gesamten Krieges abhängen könnte, so sicher wie möglich sein will.

Schlegel von der International Crisis Group erklärt: "In dieser Situation kann man nicht genug haben. Einfach ausgedrückt, es ist immer besser, mehr zu haben, vor allem bei Munition. Auf beiden Seiten wurde es zuletzt ziemlich knapp. Und das ist nicht nur ein Problem der militärischen Versorgung, sondern auch ein industrielles Problem, ein Produktionsproblem. Und es ist möglich, dass die Munition im Moment der Engpass ist, den Zelenski beheben will, bevor er das Leben seiner Soldaten riskiert.

Max Bergmann, Direktor des Programms Europa, Russland und Eurasien am Center for Strategic & International Studies, fügt hinzu:

"Wir wissen, dass die Ukrainer eine Reihe von Panzern erhalten haben. Sie haben eine Reihe anderer gepanzerter Mannschaftstransporter und Transportfahrzeuge erhalten, aber ich bin sicher, dass sie noch auf weitere Lieferungen warten. Die Frage für die Ukraine lautet also: Wartet man ab und wartet man auf weitere Lieferungen, gibt aber Russland so möglicherweise mehr Zeit, um sich auf eine mögliche Gegenoffensive vorzubereiten?"

Westliche Beobachter schließen jedoch keineswegs aus, dass die Erklärung des ukrainischen Staatschefs darauf abzielt, Moskau vorzugauckeln, dass die Gegenoffensive verschoben wurde - während sie in Wirklichkeit bereits begonnen hat.

Dr. Neil Melvin, Direktor für internationale Sicherheitsstudien am Royal United Services Institute (RUSI), geht davon aus:

"Was genau eine ist Gegenoffensive? Bilder sind oft eine Art Schockmoment, in dem alle Panzer nach vorne rollen. Aber eigentlich ist die Gegenoffensive selbst ein langfristiger Prozess. Und ich würde behaupten, dass die Gegenoffensive der Ukraine eigentlich schon begonnen hat. Die ukrainischen Streitkräfte versuchen das Schlachtfeld momentan zu gestalten, indem sie die russischen Streitkräfte in verschiedene Richtungen drängen. Sie versuchen, Lücken zu finden, die sie ausloten. Sie verlagern ihre Kräfte."

Welche Art von Waffen braucht die Ukraine?

Laut Bloomberg hat die Ukraine seit Dezember (d. h. in Vorbereitung auf eine vermeintliche Gegenoffensive) westliche Ausrüstung und Lieferungen im Wert von 30 Milliarden Dollar erhalten - mehr als der jährliche Militärhaushalt jedes NATO-Landes (außer den USA). Für den gesamten Zeitraum beläuft sich der Veröffentlichung zufolge der Betrag der Hilfe auf über 67 Milliarden Dollar.

Kiew spricht nun über den Bedarf an Langstreckenwaffen, Flugzeugen und Luftabwehrsystemen.

Am 11. Mai gab London bekannt, dass es taktische Raketen des Typs "Storm Shadow" mit einer angeblichen Reichweite von 560 km nach Kiew schickt (die Exportversionen sind jedoch auf 250 km begrenzt). Nach Ansicht von Experten handelt es sich dabei nicht nur um eine weitere Lieferung, sondern um eine Waffe, die bei der bevorstehenden Operation eine wichtige Rolle spielen könnte.

Dr. Neil Melvin, Direktor für internationale Sicherheitsstudien am Royal United Services Institute (RUSI), erklärt:

"Im Grunde genommen greifen sie Russlands Fähigkeit an, seine eigene Verteidigung zu koordinieren. So haben wir zu Beginn des Krieges gesehen, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine HIMARS-Artillerie zur Verfügung gestellt haben, was für die Russen sehr schädlich war, da die Ukrainer mit dieser Artillerie logistische Knotenpunkte im Hauptquartier zerstören konnten. Die Russen haben sich angepasst. Sie haben diese Einrichtungen aus der Reichweite von HIMARS verlegt. Mit diesen neuen Raketen sind sie plötzlich wieder in Reichweite. Wenn die Ukrainer also versuchen, vorzustoßen, könnte es zu Verzögerungen kommen, die auf eine Fehlkommunikation auf russischer Seite zurückzuführen sind."

Bei all dem wird das wichtigste Element für einen möglichen Erfolg nicht ein bestimmter Waffentyp sein, sondern die Fähigkeit der ukrainische Streitkräfte, sich so genau und schnell wie möglich zwischen verschiedenen Einheiten und Regierungsstellen abzustimmen.

Dr. Neil Melvin, Direktor für internationale Sicherheitsstudien am Royal United Services Institute (RUSI), betont:

"Was die Ukraine tun muss, ist das, was man Combined Arms Warfare nennt, also die Verknüpfung von Luftwaffe, Bodentruppen, Nachrichtendiensten und politischer Führung, um mit dieser sehr komplexen Gruppe von Akteuren in Kontakt zu bleiben, während die ukrainischen Streitkräfte vorrücken. Es geht also nicht nur darum, die russischen Linien zu durchbrechen, sondern das auch durchzuhalten."

Luftkriegsführung

Die oben erwähnten Storm Shadow-Raketen sind luftgestützt und können von einer Reihe von Flugzeugen europäischer Hersteller (Tornado, Typhoon, Mirage 2000, Rafale) abgeschossen werden.

Nach den vorliegenden Informationen verfügt die Ukraine noch nicht über solche Flugzeuge; im Februar sagte der britische Premierminister Rishi Sunak, dass die Übergabe von Typhoons an Kiew nicht ausgeschlossen sei, und es wurde sogar berichtet, dass die Ausbildung ukrainischer Piloten für diese Flugzeuge begonnen habe.

Die ukrainische Luftwaffe hat bereits Erfahrung mit dem Einsatz westlicher Raketen aus sowjetischen Flugzeugen: Viele solcher Maschinen, die an NATO-Standards angepasst sind, wurden von den ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten an die Ukraine geliefert.

Dennoch beharrt Kiew auf der Forderung nach modernen Kampfjets westlicher Bauart - allen voran die amerikanischen F-16.

Nach Ansicht von Experten würden diese Flugzeuge erstens im Frühjahr-Sommer-Feldzug nicht zum Einsatz kommen: Die Ausbildung der ukrainischen Piloten und die Anpassung der ukrainischen Infrastruktur würden zu viel Zeit in Anspruch nehmen.

Und zweitens wären sie nicht in der Lage, eine nennenswerte Rolle zu spielen: Der Krieg über der Ukraine ist nicht so verlaufen, wie er geplant war.

Max Bergmann, Direktor des Programms Europa, Russland und Eurasien am Center for Strategic & International Studies, erläutert:

"Russlands fortschrittliche Kampfjets und andere Flugzeuge kommen in diesem Krieg nicht wie erwartet zum Einsatz, aufgrund der Luftverteidigung der Ukraine. Nun, Russland verfügt auch über beträchtliche Luftabwehrkapazitäten, die alle westlichen Kampfflugzeuge, die die Ukraine haben würde, bedrohen würden. Falls die Ukraine Kampfjets erhält, würde das ihre dennoch Fähigkeiten verbessern. Es wäre eine zusätzliche Form der Luftverteidigung, die den ukrainischen Luftraum sowohl vor Drohnenraketen als auch vor russischen Kampfflugzeugen schützen könnte. Aber in diesem Punkt scheint sie eher defensiv als offensiv zu sein.

Vor der umfassenden Invasion glaubte der Westen, dass Kiew aufgrund der gravierenden quantitativen und qualitativen Überlegenheit der russischen Luftwaffe noch Tage oder bestenfalls Wochen durchhalten würde. Bereits am 5. März, nach zehn Tagen Krieg, meldete Moskau, dass die ukrainische Luftwaffe und Luftabwehr zerstört worden sei.

Dies war jedoch nicht der Fall. Die ukrainischen Luftstreitkräfte und Luftverteidigungskräfte blieben nicht nur kampffähig, sondern verhinderten letztlich auch, dass Russland die Luftüberlegenheit erlangte.

Die Pattsituation wird noch deutlicher, wenn die ukrainischen Streitkräfte vorrücken.

Nach Ansicht von Experten ist es das erste Mal in der modernen Geschichte, dass sich Länder auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen, deren technisches Niveau in etwa gleich ist. Außerdem haben sowohl Russland als auch die Ukraine ihr Luftverteidigungssystem nach sowjetischen Prinzipien aufgebaut. Während des Kalten Krieges schuf die UdSSR eine große Anzahl sehr unterschiedlicher bodengestützter Luftabwehrsysteme. Alle zusammen sollten eine theoretisch undurchdringliche Barriere aus mehreren Staffeln in allen Höhen und Geschwindigkeiten bilden. Dementsprechend konzentrierte sich die sowjetische Pilotenausbildung mehr auf den Einsatz gegen ein "westliches" System als auf das eigene.

Infolgedessen zwang die Luftverteidigung in großen Höhen die Flugzeuge beider Seiten dazu, auf Operationen in sehr geringer Höhe, buchstäblich nur wenige Meter über dem Boden, auszuweichen. Dort hat sich jedoch aus verschiedenen Gründen der Einsatz von Drohnen als effektiver erwiesen.

Darüber hinaus können russische Raketenträger Langstreckenraketen starten, ohne dafür in den ukrainischen Luftraum eindringen zu müssen. Kiew hatte bis vor kurzem praktisch keine solchen Raketen.

Wird die Gegenoffensive entscheidend sein?

Viele westliche politische Analysten haben bisher nicht ausgeschlossen, dass ein mögliches Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive dazu führen könnte, dass der Westen seine Unterstützung reduziert - auch weil er seine Möglichkeiten, Ausrüstung und Material zu liefern, ohne seine eigene Sicherheit zu gefährden, fast ausgeschöpft hat - und Druck auf Kiew ausübt, um einen Waffenstillstand zu den Bedingungen des Status quo zu erreichen. Auch die russische Propaganda greift diese Erklärungen aktiv auf.

Simon Schlegel, leitender Ukraine-Analyst der International Crisis Group, sagt:

"Ich denke, dass es neben dem rein militärischen Erfolg noch andere Aspekte gibt, die einen Einfluss darauf haben werden, wie unterstützend das westliche Publikum und die westlichen Regierungen in der nächsten Phase sein werden: Wie gut es der Ukraine gelingt, die von ihr befreiten Gebiete wieder zu integrieren. Schaffen sie eine Flüchtlingskrise, zum Beispiel auf der Krim? Wie werden Kriegsgefangene behandelt, und wie gut können sie die Gefahren einer Eskalation beherrschen? Ich denke, das sind Faktoren, die fast genauso wichtig sind wie ihr reiner militärischer Erfolg, der in befreiten Gebieten gemessen wird."

Doch nun, da die ukrainischen Streitkräfte zu einer Gegenoffensive bereit sind, mehren sich die Stimmen, dass die Ukraine langfristige, strategische Unterstützung braucht. Mit anderen Worten: Selbst wenn die ukrainischen Truppen die Ziele der Frühjahrs- und Sommerkampagne nicht erreichen, sollte der Westen seine Unterstützung für Kiew nicht aufgeben.

Bereits im März haben die Staats- und Regierungschefs der EU ernsthaft erwogen, die Produktion von Waffen und Munition - insbesondere für die Ukraine - zu erhöhen.

Dr. Neil Melvin, Direktor für internationale Sicherheitsstudien am Royal United Services Institute (RUSI), hebt hervor:

"Es ist zwar richtig, sich auf die Gegenoffensive zu konzentrieren und dafür zu sorgen, dass die Ukraine über alles verfügt, aber ich denke, es muss auch die politische Botschaft vermittelt werden, dass der Krieg in den meisten Szenarien nicht mit dieser Gegenoffensive bis zum Sommer beendet sein wird. Die westliche Gemeinschaft muss sich also darauf einstellen, dass dieser Krieg länger dauern wird und dass die Ukraine Ressourcen braucht, um den Kampf fortzusetzen und ihn zu beenden. Aber auch darüber hinaus, selbst wenn Russland in der Ukraine besiegt wird, wird es wahrscheinlich eine große Bedrohung für die Ukraine, und auch für Europa bleiben."