Von euronews mit AFP

Russische Söldnertruppe 'Wagner' habe Bachmut nach der "längsten und blutigsten Schlacht" des Krieges "vollständig eingenommen", so ihr Anführer.

Es ist die vielleicht am sehnlichsten erwartete Nachricht von Jewgeni Prigoschin, des Anführers der berüchtigten Söldnertruppe:

Die Wagner-Milizionäre verlassen Bachmut, nachdem sie, wie er sagt, die Stadt nach der "längsten und blutigsten Schlacht" des Krieges in der Ukraine vollständig eingenommen haben.

Er überlässt die Stadt der russischen Armee, nicht ohne sie auch bei dieser Gelegenheit zu verhöhnen:

"Wenn das Militär Schwierigkeiten hat, werden wir natürlich diejenigen hier lassen, die bei der Gefangennahme von Bachmut eine wichtige Rolle gespielt haben."

Der Einnahme von Bachmut, die von der Ukraine nach wie vor bestritten wird, steht jedoch das Eindringen kremlfeindlicher russischer Milizen in russisches Gebiet gegenüber. Und sie behaupten, dass es nicht bei Belgorod bleiben wird:

"Cäsar", stellvertretender Kommandeur der 'Russischen Freiheitslegion' erklärte am Donnerstag in Belgorod:

"Wenn es gestern ein paar Dutzend Kilometer waren, werden es morgen Hunderte von Quadratkilometern an Territorium sein. Es wird kein Dorf sein, sondern ein regionales Zentrum, und es wird Menschen in Russland geben, die uns helfen werden, weil sie schon lange auf uns gewartet haben."

Unterdessen hat Russland seine nächtlichen Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine fortgesetzt. In der Nacht zum Donnerstag wurde Kiew erneut Opfer eines massiven Drohnenangriffs. Die ukrainischen Behörden gaben an, innerhalb von drei Stunden 36 Drohnen abgeschossen zu haben.