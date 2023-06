In Schweden sind Zehntausende gegen ihren Willen sterilisiert worden. Darunter leiden viele Familien bis heute. Ein Verwandter sagt: "Ihr Verbrechen war es, arm zu sein."

Kjell Sundstedts Familie hatte nie über den dunkelsten Moment in ihrer Geschichte gesprochen.

"Es war ein Geheimnis, über das niemand zu sprechen wagte. Die Gesellschaft schämte sich, dass in Schweden Menschen zwangssterilisiert wurden", sagt der 71-jährige Filmemacher.

Er hatte nicht einmal mit seiner Familie darüber gesprochen, und als Sundstedt erfuhr, dass vier seiner Onkel zwangssterilisiert worden waren, war er schockiert.

"Sie wurden sterilisiert, weil sie arm waren. Ihr Verbrechen war die Armut", fügt er hinzu.

Schweden führte zwischen 1934 und 1976 einen Eugenikplan durch, der auf der "Wissenschaft der Rassenbiologie" beruhte. Das erste Land in Europa, das später die Zwangssterilisation abschaffte, führte eine Politik durch, in deren Rahmen zwischen 20.000 und 33.000 Menschen in Schweden zwangssterilisiert wurden.

Die Opfer waren jung und meist weiblich und wurden als "geistesschwach", "rebellisch" oder "gemischtrassig" eingestuft. Die schwedischen Behörden glaubten, dass sie eine Gesellschaft schaffen würden, um die sie die Welt beneiden würde.

"Sie wollten eine bestimmte Art von Menschen loswerden: Die Schwächeren", sagt Sundstedt.

Sundstedts Mutter konnte zwar in die schwedische Hauptstadt fliehen und der Sterilisation entgehen, aber ihre Schwester Maj-Britt hatte nicht so viel Glück.

Ihre Mutter starb, als Maj-Britt noch sehr klein war. Da die Familie arm war, schaltete sich der Kinderschutzdienst der Gemeinde ein und schickte sie und die jüngeren Geschwister, die noch zu Hause lebten, zu einem IQ-Test.

"In dieser Zeit glaubten sie sehr an IQ-Tests"

Maj-Britt und ihre Geschwister Kjell Sundstedt

"In dieser Zeit glaubten sie sehr an IQ-Tests, Intelligenz war für sie sehr wichtig", sagt Sundstedt. Diese Tests bestanden hauptsächlich aus wissensbasierten Fragen, und da Maj-Britt und ihre Brüder arm waren, konnten sie diese nicht beantworten, weil sie nicht regelmäßig zur Schule gingen.

Ihr Ergebnis lag unter der Schwelle der "normalen Intelligenz" und wurde daher als "schwachsinnig" eingestuft. Infolgedessen wurde sie in die Nervenheilanstalt Nannylund eingewiesen.

"Man hielt sie für geisteskrank, weil sie ständig protestierte", erinnert sich der Filmemacher.

"Obwohl sie oft IQ-Tests durchführten, konnten sie, sobald sie in der Anstalt war, nicht sagen: 'Oh, wir haben uns geirrt'", fügt Kjell Sundstedt hinzu.

"Ihr Vater wollte nicht, dass sie sterilisiert wird. Aber es hat nichts geholfen"

Jeder, der das Heim verließ, musste sterilisiert werden, das war die Regel. Als Maj-Britt in eine andere Einrichtung verlegt wurde, schickte man sie zur Operation.

"Ihr Vater wollte nicht, dass sie sterilisiert wird, er war dagegen. Aber es hat nichts geholfen", sagt Sundstedt.

Kjell Sundstedts Familie - ein Bild aus einem alten Familienalbum Kjell Sundstedt

"Das hätte ich sein können"

Maija Runcis, Geschichtsprofessorin an der Universität Stockholm, arbeitete im Staatsarchiv, als sie einen Bereich entdeckte, der verschlossen und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich war.

Er enthielt Tausende Genehmigungen für Sterilisationen.

Der erste Antrag, den sie las, betraf ein 13-jähriges Mädchen, dessen Pfarrer der Meinung war, dass sie sich im Konfirmandenunterricht nicht genügend konzentrierte, und deshalb beschloss er, sie sterilisieren zu lassen.

"Als ich die Anträge durchlas, und ich habe Tausende von ihnen durchgelesen, dachte ich: 'Mein Gott, das hätte ich sein können, das hätte mein Nachbar sein können, das hätte jeder sein können'", sagt die Historikerin.

"Vielleicht lächelte sie zu viel, vielleicht lackierte sie sich gerne die Fingernägel oder legte Make-up auf. Das konnte manchmal der Grund für den Antrag auf Sterilisation sein. Wer nicht ins Bild passte, riskierte, sterilisiert zu werden", erklärt Maija Runcis.

Dies war der erste Riss im schwedischen Wohlfahrtsstaat, wie die Historikerin es beschreibt.

Nach dem Gesetz konnte eine Person aus eugenischen, sozialen oder medizinischen Gründen sterilisiert werden, auch ohne ihre Zustimmung.

Dieses Gesetz wurde nach jahrelanger Forschung auf dem Gebiet der Eugenik und Genetik durch das Staatliche Institut für Rassenbiologie erlassen.

Dessen Aufgabe war es, die Behörden bei der Anwendung genetischer Erkenntnisse in der Gesellschaft zu beraten.

Schweden als Vorbild für Nazi-Deutschland

Um dieses bahnbrechende Institut, das 1922 gegründet wurde, beneidete das nationalsozialistische Deutschland, das sich später von den Schweden inspirieren ließ.

In Schweden fand die Gründung des Instituts breite politische Unterstützung.

"Alle Parteien, mit Ausnahme der kommunistischen Partei, unterstützten es. Sie wurde als Maßnahme der öffentlichen Gesundheit eingestuft", sagt Sven Widmalm, Professor für Wissenschaftsgeschichte an der Universität Uppsala.

"Die Wissenschaft war zu dieser Zeit Gott. Also unterstützten sie das Gesetz und die Sozialtechnik", fügt er hinzu. "Es war der wissenschaftliche Weg, die Gesellschaft von dem zu säubern, was sie als 'schwachsinnig' ansahen."

Die Schande, sterilisiert zu werden

Damals war das staatliche Sterilisationsprogramm kein Geheimnis. Es wurde offen debattiert. In den Augen der schwedischen Gesellschaft wurde es "massiv propagiert und wenig kritisiert", so Widmalm.

"Herman Lundborg, Direktor des Staatlichen Instituts für Rassenbiologie, befürchtete eine Art 'rassischen Selbstmord', weil sich Menschen mit schlechten Genen häufiger fortpflanzten als die Mittelschicht", sagt er.

Nach einer parlamentarischen Untersuchung in den 1990er Jahren bot die Regierung den Opfern von Zwangssterilisationen eine Entschädigung an. Für jedes Opfer wurde ein Entschädigungsplan in Höhe von 175.000 SEK (etwa 15.000 EUR) aufgestellt.

Insgesamt wurden 3.000 Betroffene entschädigt, eine sehr geringe Zahl im Vergleich zu der Zahl der Menschen, die mutmaßlich zwangssterilisiert wurden.

Bei der Durchsicht der Anträge war Runcis verblüfft, als sie feststellte, dass ihre eigene Mutter sterilisiert worden war.

Maija Runcis, Geschichtsprofessorin in Stockholm Laura Llach und Lucia Riera

"Ich habe sie in den Akten gefunden, das wusste ich nicht. Ich habe ihr gesagt, dass sie dafür eine Entschädigung bekommen kann, aber sie hat geantwortet: "Das ist so eine Schande, ich werde nie darum bitten", sagte die Professorin.

Auch Sundstedts Onkel, der zusammen mit Maj-Britt sterilisiert wurde, hat keine Entschädigung beantragt. "Er fühlte sich stigmatisiert. Er wollte sich nicht einmal mit Mädchen treffen, er dachte, sie wüssten von seiner Sterilisation", sagt der Filmemacher.

Zwei Bekannte seines Onkels, die ebenfalls sterilisiert worden waren, brachten sich um, nachdem sie begriffen hatten, was man ihnen angetan hatte.

"Die Entscheidung, wer leben und wer verschwinden soll, ist ein schrecklicher Gedanke. Es gab Menschen, die sich als Humanisten bezeichneten und glaubten, etwas Gutes zu tun, was noch viel schrecklicher ist", fügt er hinzu.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von Journalismfund Europe erstellt.