Wladimir Putin am Montagabend - Copyright AP/Russian Presidential Press Service

Von Euronews

In einer Rede am Montagabend erklärt Wladimir Putin, dass die Wagner-Gruppe in die russische Armee integriert werden sollen.

In einer Rede am Montagabend hat Wladimir Putin erklärt, dass die Wagner-Gruppe in die russische Armee integriert werden solle. Der Westen wolle, dass sich die Russen gegenseitig umbringen, sagte Putin. Der russische Präsident verwies zu Beginn seiner Ansprache darauf, dass Aufständische bestraft würden. "Alle Erpressungsversuche zur Herbeiführung innerer Unruhen sind zum Scheitern verurteilt. Alle waren sich einig und einig in der Hauptsache - der Verantwortung für das Schicksal der Gesellschaft. Die Organisatoren des Aufstandes haben das Land verraten und damit auch diejenigen, die mit ihnen waren." Putin versucht aber offenbar die Wagner-Truppe auf seiner Seite zu halten, denn er erklärte, die Mehrheit der Wagner-Kommandeure und Kämpfer seien Patrioten. Sie würden im Verborgenen gegen ihre Waffenbrüder eingesetzt. Kein Putsch gegen Putin: Wagner-Chef Prigoschin bricht sein Schweigen - in 11 Minuten Video Und der Staatschef sagte weiter, er habe Schritte unternommen, um großes Blutvergießen zu vermeiden. Dazu gehörte auch, dass diejenigen, die einen Fehler gemacht haben, ihre Meinung änderten und die Konsequenzen sehen könnten, die sich daraus ergeben. Laut Putin ist die Stabilität dank der enormen Unterstützung der Zivilgesellschaft möglich, die sich in dieser schwierigen Zeit zusammengeschlossen hat.

Ukraine-Krieg