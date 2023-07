Von euronews

Tour de France: Französischer Etappensieg im Baskenland

Bei der zweiten Etappe der 110ten Tour de France holt sich Victor Lafay den Tagessieg, Adam Yates kann das gelbe Trikot in San Sebastián verteidigen.

Beim Sekundenpoker auf der vorletzten Tour de France Etappe im Baskenland hat ein angriffslustiger Tadej Pogacar seinen großen Rivalen und Titelverteidiger Jonas Vingegaard gehörig unter Druck gesetzt. Auf den superschweren ersten beiden Etappen der 110. Tour sammelte der zweimalige Champion aus Slowenien unter mit zwei dritten Plätzen elf Bonussekunden ein.

Dazu eroberte Pogacars Teamkollege Adam Yates durch seinen Auftaktsieg das Gelbe Trikot, das er auf der zweiten Etappe beim Tagessieg des Franzosen Victor Lafay erfolgreich verteidigte.

Am Montag nimmt die Tour dann auf der dritten Etappe über 193,5 Kilometer von Amorebieta-Etxano nach Bayonne Kurs auf Frankreich.

Damit wachsen bei den Tour-Organisatoren auch die Sicherheitssorgen. Die Unruhen in Frankreich könnten spätestens bei der am Freitag in Bordeaux endenden siebten Etappe auch das wichtigste Sportereignis der Grande Nation betreffen. Die Sicherheitsvorkehrungen sollen dann während der Etappen erhöht werden.