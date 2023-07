Von Euronews mit EBU

Rumänien erlebt eine enorme Hitzewelle. In vielen Städten werden bis zu 39 Grad gemessen. Nach einer kurzen Verschnaufpause könnte nächste Woche direkt die nächste Welle folgen.

Der Süden und Westen Rumäniens hat mit einer enormen Hitzewelle zu kämpfen. In einigen Städten klettert die Temperatur auf bis zu 39 Grad. Mittags fällt in vielen Städten das Atmen schwer.

In Bukarest wurden 39 Grad gemessen, 38 Grad in Herkulesbad, 37 in Brăila und 36 in Ploiești.

Häfen müssen vorübergehend geschlossen werden

In manchen Küstenorten entwickelte sich in den Morgenstunden enormer Nebel, als die heiße Lust auf das kalte Wasser traf. Die Sichtweite lag teilweise unter 50 Metern, einige Häfen wurden vorübergehend geschlossen.

Im rumänischen Ortskreis Gorj können währenddessen tausende Familien nicht auf das Wasser in ihren Brunnen zurückgreifen, da es nach den Fluten der letzten Wochen immer noch verschmutzt ist. Gerade testet das Gesundheitsamt Wasserproben im Labor. Solange keine Ergebnisse vorliegen, wird den Menschen empfohlen, das Wasser nicht zu trinken.

Nächste Hitzewelle steht bereits vor der Tür

Mindestens bis Donnerstag soll die Hitze bleiben, abends werden sintflutartige Regenfälle und hohe Luftfeuchtigkeit erwartet.

Gegen Ende der Woche werden die Temperaturen voraussichtlich wieder aushaltbar. Es bleibt allerdings bei einer kurzen Verschnaufpause: Meteorolog:innen warnen vor der nächsten Hitzewelle, die Rumänien wohl kommende Woche erwartet.