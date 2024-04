Das traditionelle Anwesen von König Charles im rumänischen Dorf Viscri im Kreis Brasov ist wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Dort veranstaltet der König eine Ausstellung des britischen Fotografen Barry Lewis.

Das Anwesen von König Charles im rumänischen Dorf Viscri im Kreis Brasov ist wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Besucher und Besucherinnen können in der umgebauten Scheune des Anwesens zum ersten Mal die Ausstellung "The Darkness Within Copșa Mică 1988–1995" des britischen Fotografen Barry Lewis betrachten.

Die Ausstellung beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Industrialisierung auf Mensch und Umwelt - ein Steckenpferd des britischen Königs.

"Ich bin überrascht, dass er sich hier niederlässt. Er ist ein besonderer Gast hier, nehme ich an. Es ist sehr alt, wenn ich das richtig verstehe", sagte ein Besucher.

Ein rumänischer Tourist zeigte sich erfreut über die Wiedereröffnung des Anwesens:

"Ich bin froh, es ist eine interessante Sache. Alles, was hilft, wieder Leben in diese abgelegenen Dörfer zu bringen, kann einen großen Unterschied ausmachen."

Alle Einnahmen, die im Anwesen gemacht werden, fließen über Umwelt- und Bildungsprojekte in die Gemeinschaft zurück: Mihai Grigore Hausverwalter des Hauses von König Charles in Viscri

Umweltprojekte sind das Herzstück des traditionellen Anwesens, das seine transsilvanische Authentizität bewahrt hat.

"Alle Einnahmen, die im Anwesen gemacht werden, fließen über Umwelt- und Bildungsprojekte in die Gemeinschaft zurück", erzählte Mihai Grigore, Hausverwalter des Hauses von König Charles in Viscri.

Einwohner besorgt über Gesundheit von König Charles

Die Einwohner von Viscri freuen sich, die Touristen und Touristinnen wieder im Dorf zu begrüßen. Gleichzeitig machen sie sich Sorgen um die Gesundheit des britischen Königs.

"Wir machen uns Sorgen um seine Gesundheit. Es ist eine Tradition hier in Viscri: Jedes Jahr im Mai besucht er uns, und wir erwarten ihn auch dieses Jahr wieder. Die frische Luft hier ist gut für seine Gesundheit", erzählte eine Bewohnerin des Dorfes.

"Wir warten alle auf ihn und wünschen ihm gute Genesung. Wir hoffen, dass er bald nach Viscri kommen und sein Haus besuchen wird."

Rumänien war das erste Reiseziel von König Charles nach seiner Krönung. Im vergangenen Jahr besuchten über 38.000 Touristen sein Schloss.