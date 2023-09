Steht die russische Wirtschaft am Rande des Abgrunds?

Trotz positiver Prognosen und Erklärungen der Behörden erwarten Experten eine deutliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in Russland.

Der russische Präsident Wladimir Putin behauptet, die russische Wirtschaft sei trotz der Sanktionen, der Inflation und der Schwankungen des Wechselkurses der Landeswährung stabil und zuverlässig. Viele Wirtschaftsindikatoren mögen in der Tat relativ gut aussehen, aber dies kann die grundlegenden Probleme Russlands widerspiegeln, warnen Experten.

WERBUNG

Alexandra Prokopenko vom Zentrum für osteuropäische und internationale Studien (ZOiS) in Berlin verweist auf den Mobilisierungscharakter der Wirtschaft des Landes:

"Die russische Wirtschaft arbeitet am Limit, an der absoluten Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Und das lässt sich vor allem an einem Indikator wie der Arbeitslosigkeit ablesen, die sich auf einem historischen Tiefstand befindet. Das bedeutet, dass es im Land buchstäblich niemanden gibt, der arbeiten will. Wenn es niemanden gibt, der arbeiten will, bedeutet das, dass die Produktionskapazitäten bis zum Rand ausgelastet sind. Daher versucht die russische Wirtschaft ihr Bestes, um den Druck zu überwinden, dem sie nach Wladimir Putins Entscheidung, in die Ukraine einzumarschieren, ausgesetzt war."

Es wird noch schlimmer werden

Auch die Inflationsprognosen, die unangemessen optimistisch erscheinen, und die Einkommenssituation bereiten den Fachleuten Sorgen. Das nächste Jahr könnte für die Bürger und die Wirtschaft des Landes insgesamt sehr viel schwieriger werden", warnt Ruslan Grinberg, Leiter des Instituts für Wirtschaftswissenschaften an der Russischen Akademie der Wissenschaften:

"Ich denke, es wird noch schlimmer werden, denn das lässt sich an der Handelsbilanz ablesen. Zunächst einmal sehen wir, dass die Exporteinnahmen stark rückläufig sind. Und die Einnahmen aus dem Ölexport sind unsere wichtigste Einnahmequelle. Diese Einnahmen sind bereits um 40-45 Prozent zurückgegangen, und es sieht so aus, als würde sich dieser Trend fortsetzen.

Greenberg verweist auf die niedrige durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der russischen Wirtschaft in den letzten zwei Jahrzehnten im Vergleich zu anderen Ländern und Regionen, wie den USA und der EU. Er führt dies auf die Politik der Behörden zurück, die dazu neigen, aktiv in die wirtschaftlichen Prozesse einzugreifen und auf "manuelle Regulierung" zurückzugreifen.

Von Krise zu Krise

Prokopenko stellt seinerseits fest, dass Russland bereits die vierte Krise in 15 Jahren durchlebt. Infolgedessen sind russische Manager zu wirklich guten Krisenmanagern geworden. "Aber können sie die Wirtschaft auch in Nicht-Krisenzeiten managen?" - fragt sie.

Die Analystin erwartet eine ernsthafte Verschlechterung sowohl der finanziellen als auch der sozialen Lage im Lande nach dem Ende der aktiven Kämpfe in der Ukraine und dem Wegfall der staatlichen Aufträge, die die Rüstungsunternehmen beschäftigen. Eine Hyperinflation und leere Ladenregale wie in den 1990er Jahren seien in Russland jedoch unwahrscheinlich, so die Analystin.

Die russische Regierung hat kürzlich ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 auf 2,8 Prozent angehoben, und für das nächste Jahr wird ein Anstieg des BIP um 2,3 Prozent erwartet. Die Arbeitslosenquote ist nach offiziellen Angaben bis zum Sommer auf 3,1 Prozent gesunken, ein Rekordhoch in der Geschichte des modernen Russlands.