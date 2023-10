Von Euronews mit dpa, AP, AFP

👑 An ihrem 18. Geburtstag hat Kronprinzessin Leonor von Spanien den Eid auf die Verfassung im Parlament in Madrid abgelegt.

WERBUNG

An ihrem 18. Geburtstag hat Kronprinzessin Leonor von Spanien im Parlament in Madrid einen Eid auf die Verfassung abgelegt. Die junge Frau besucht nach dem Elite-Internat Atlantic College in Wales eine spanische Militärakademie.

Leonor ist die ältere der beiden Töchter von König Felipe und seiner Frau Letizia. Die jüngere Tochter Sofia geht inzwischen auf dasselbe Internat, das zuvor Leonor absolviert hatte.

Wenn Leonor Königin wird, wird sie das erste weibliche Staatsoberhaupt in Spanien seit 1868.

Schon seit Jahren hat die Kronprinzession kleinere öffentliche Auftritte - meist an der Seite ihres Vaters, König Felipe.

Auch der umstrittene Opa kam nach Madrid

Der umstrittene Großvater Altkönig Juan Carlos, der im Exil in Abu Dhabi lebt, nahm nur an der privaten Geburtstagsfeier teil.

Obwohl sich immer weniger Menschen für die spanische Monarchie begeistern, wurden Leonor und ihre Familie bei ihrer Autofahrt durch Madrid von Schaulustigen gefeiert.