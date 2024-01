Massenkarambolage auf Brücke: 13 Verletzte

Verkehrschaos in Maryland: auf einer wichtigen Verkehrsader über die Chesapeake Bucht sind mehr als 40 Fahrzeuge in eine Massenkarambolage verwickelt worden.

Bei Massenkarambolagen auf der vielbefahrenen U.S. 50 Bay Bridge im US-Staat Maryland sind 13 Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach Angaben von Ärzten sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich.

Wie die örtlichen Behörden berichten, waren an der ersten Kollision 23 Fahrzeuge beteiligt und mehr als 20 wurden in weitere Zusammenstöße verwickelt. Die Brücke führt über die Chesapeake Bay und ist eine der Hauptverkehrsadern in der Region.

Die Ursache der Massenkarambolage ist unbekannt, die Ermittlungen sind im Gange. Zum Zeitpunkt der Unfälle herrschten offenbar schlechte Sichtverhältnisse.