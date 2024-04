Von Euronews mit AP

Nach seinem Freispruch im Strafprozess des Jahrhunderts wurde der ehemalige Football-Star OJ Simpson in einem Zivilprozess wegen Mordes verurteilt.

O.J. Simpson, der legendäre Football-Superstar und Hollywood-Schauspieler, ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Er war vom Vorwurf des Mordes an seiner Ex-Frau und deren Freund freigesprochen worden, später wurde er aber in einem separaten Zivilprozess für schuldig befunden.

In einer Nachricht, die am Donnerstag auf Simpsons offiziellem X-Account veröffentlicht wurde, hieß es, er sei nach einem Krebsleiden gestorben.

Simpson erlangte Ruhm, Reichtum und Bewunderung durch Football und Showbusiness, aber sein Vermächtnis wurde im Juni 1994 durch die tödlichen Messerstiche an seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson und ihrem Freund Ronald Goldman in Los Angeles für immer verändert.

Die Live-Fernsehberichterstattung über seine Verhaftung nach einer berüchtigten Verfolgungsjagd und der anschließende Strafprozess markierten den atemberaubenden Fall des Sporthelden.

Sein Fall löste Debatten über Rasse, Geschlecht, häusliche Gewalt, Prominentenjustiz und polizeiliches Fehlverhalten aus.

Jahrelanger Justizstreit

Im Strafprozess wurde er schließlich des Mordes für nicht schuldig befunden, aber in einem anschließenden Zivilprozess wurde er für die Todesfälle verantwortlich gemacht. Das Gericht verurteilte ihn zur Zahlung von 33,5 Millionen Dollar an die Familienangehörigen von Brown und Goldman.

Ein Jahrzehnt später, noch immer unter dem Eindruck des Urteils wegen widerrechtlicher Tötung, führte Simpson fünf Männer, die er kaum kannte, in einem beengten Hotelzimmer in Las Vegas in eine Konfrontation mit zwei Händlern für Sportmemorabilien. Zwei von ihnen waren mit Waffen bewaffnet, und ein Geschworenengericht verurteilte Simpson wegen bewaffneten Raubüberfalls und anderer Verbrechen.

Im Alter von 61 Jahren wurde er zu neun Jahren Haft in einem abgelegenen Gefängnis im Norden Nevadas verurteilt.

OJ Simpson war nicht zerknirscht, als er im Oktober 2017 auf Bewährung entlassen wurde. Vor dem Bewährungsausschuss beteuerte er erneut, dass er nur versucht habe, Sporterinnerungsstücke und Familienerbstücke zurückzuholen, die ihm nach seinem Strafprozess in Los Angeles gestohlen worden waren.

"Ich glaube nicht, dass die meisten Amerikaner glauben, dass ich es getan habe", sagte Simpson 1995 der New York Times, eine Woche nachdem ein Geschworenengericht festgestellt hatte, dass er Brown und Goldman nicht getötet hatte. "Ich habe Tausende Briefe und Telegramme von Leuten bekommen, die mich unterstützen.

"Blutgeld"

Zwölf Jahre später, nach einer Welle der öffentlichen Empörung, sagte Rupert Murdoch ein geplantes Buch des zur News Corp gehörenden Verlags HarperCollins ab, in dem Simpson seine hypothetische Darstellung der Morde darlegen sollte. Das Buch sollte den Titel "If I Did It" tragen.

Goldmans Familie, die immer noch hartnäckig gegen das Urteil wegen widerrechtlicher Tötung in Höhe von mehreren Millionen Dollar kämpft, erhielt die Kontrolle über das Manuskript. Sie benannten das Buch um in "If I Did It: Bekenntnisse eines Mörders".

"Es geht nur um Blutgeld, und leider musste ich mich den Schakalen anschließen", sagte Simpson damals gegenüber The Associated Press. Er kassierte 880.000 Dollar Vorschuss für das Buch, die über eine dritte Partei bezahlt wurden.

"Es half mir, meine Schulden loszuwerden und mein Haus zu sichern", sagte er.

Weniger als zwei Monate nachdem er die Rechte an dem Buch verloren hatte, wurde Simpson in Las Vegas verhaftet.

Simpson spielte 11 Saisons in der NFL, neun davon bei den Buffalo Bills, wo er als "The Juice" in einer Offensive Line bekannt wurde, die als "The Electric Company" bekannt war. Er gewann vier NFL-Rushing-Titel, erlief in seiner Karriere 11.236 Yards, erzielte 76 Touchdowns und spielte in fünf Pro Bowls. Seine beste Saison war 1973, als er 2.003 Yards erlief - der erste Running Back, der die Marke von 2.000 Yards durchbrach.

"Ich war Teil der Geschichte des Spiels", sagte er Jahre später, als er sich an diese Saison erinnerte. "Wenn ich sonst nichts in meinem Leben getan hätte, hätte ich mein Zeichen gesetzt.

Familiäre Probleme

Orenthal James Simpson wurde am 9. Juli 1947 in San Francisco geboren, wo er in staatlich subventionierten Wohnprojekten aufwuchs.

Nach dem Highschool-Abschluss schrieb er sich für anderthalb Jahre am City College of San Francisco ein, bevor er zum Frühjahrssemester 1967 an die University of Southern California wechselte.

Am 24. Juni 1967 heiratete er seine erste Frau, Marguerite Whitley, und zog mit ihr am nächsten Tag nach Los Angeles, um sich auf seine erste Football-Saison an der University of Southern California vorzubereiten.

Simpson hatte zwei Söhne, Jason und Aaren, mit seiner ersten Frau; einer dieser Jungen, Aaren, ertrank als Kleinkind bei einem Schwimmbadunfall im Jahr 1979, demselben Jahr, in dem er und Whitley sich scheiden ließen.

Simpson und Brown heirateten 1985. Sie bekamen zwei Kinder, Justin und Sydney, und ließen sich 1992 scheiden. Zwei Jahre später wurde Nicole Brown Simpson ermordet aufgefunden.