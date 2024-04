Messerangriff und Schüsse im EInkaufszentrum in Sydney: Offenbar 6 Tote

Von Euronews mit AP

Am Samstagnachmittag sind in Sydney im Bondi Junction Westfield Einkaufszentrum mehrere Menschen erstochen worden.

Medienberichten zufolge sind am Samstagnachmittag in einem Einkaufszentrum in Sydney in Australien mehrere Menschen niedergestochen und ein Polizist angeschossen worden.

Der australische Fernsehsender ABC berichtete, die Polizei habe das Westfield-Einkaufszentrums in Bondi Junction, einem östlichen Vorort der Stadt, evakuiert. Ein Sprecher des Rettungsdienstes von New South Wales sagte, dass einer der beiden mutmaßlichen Täter von der Polizei erschossen worden sei und nach einem weiteren Verdächtigen gesucht werde, meldet ABC. Der Sprecher sagte, dass sich aber noch Menschen im Einkaufszentrum befänden.

Panik im Einkaufszentrum am Samstag

Der Sydney Morning Herald schreibt, dass vier Menschen bei der Messerstecherei ums Leben kamen. Der Zeitung zufolge wurde auch eine Person angeschossen, aber es war nicht klar, ob diese Person gestorben war.

Auf dem Video waren zahlreiche Krankenwagen und Polizeiautos rund um das Einkaufszentrum zu sehen, und die Menschen rannten ins Freie. ABC berichtete, dass bewaffnete Polizisten einen überdachten Parkplatz durchsuchten.

Sanitätertams behandelten Verletzte vor Ort. Doch es wird auch von heldenhaftem Verhalten berichtet - von Menschen, die die Angreifer aufzuhalten versuchten und von Leuten, die den Verletzten halfen.

Der Zeuge Roi Huberman, ein Tontechniker von ABC, sagte dem Sender, er habe sich während des Vorfalls in einem Geschäft versteckt.

"Plötzlich hörten wir einen Schuss oder vielleicht zwei Schüsse und wussten nicht, was wir tun sollten", sagte er. "Dann hat uns die sehr fähige Person in dem Laden in den hinteren Bereich gebracht, wo man den Laden abschließen kann. Sie hat dann den Laden verschlossen und dann hat sie uns durch die Hintertür gelassen und jetzt sind wir draußen."