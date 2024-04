Pro-Palästina-Proteste in Rom in Italien - Copyright Mauro Scrobogna/LaPresse

Pro-Palästina-Proteste in Rom in Italien - Copyright Mauro Scrobogna/LaPresse

Von Euronews mit AP

In London und in Rom gab es pro-palästinensische Demonstrationen - und in Berlin wurde gegen das Verbot des "Palästina Kongress" protestiert.