Spanien im Fußball ganz vorn: Rodri und Bonmati gewinnen Ballon d'Or

Real Madrid hat es mit dem Fehlen ihres Favoriten Vinicius bei der Gala schon angekündigt. Der Klub wusste offenbar schon vor der Zeremonie, dass der Gewinner der Trophäe ein anderer Spieler sein würde, nämlich Rodri. Rodrigo Hernández Cascante, gebürtig aus Villanueva de la Cañada, nahm in Paris den Ballon d'Or entgegen. Der ehemalige Spieler von Villarreal und Atlético de Madrid spielt derzeit für Manchester City.

Mit Rodri hat der englische Verein am 10. Juni 2023 zum ersten Mal die UEFA Champions League gewonnen. Er ist auch Spieler der spanischen Fußballnationalmannschaft, mit der er die diesjährigeEuropameisterschaft gewann.

Der Ballon d'Or der Frauen hingegen ging zum zweiten Mal in Folge an die Katalanin Aitana Bonmatí, Spielerin des FC Barcelona.

Der Spieler des FC Barcelona, Lamine Yamal, erhielt die Kopa-Trophäe für den besten jungen Spieler der Welt. Lamine Yamal schaffte es außerdem als Achter in die Top 10 des Ballon d'Or. "Wir wollen alles erreichen, die Liga, die Champions League und den Pokal. Wir müssen alles erreichen", sagte der Spieler, nachdem er die Auszeichnung erhalten hatte.

Die Auszeichnung für den Torschützenkönig, die Gerd-Müller-Trophäe, ging an Harry Kane und Kylian Mbappé. In Abwesenheit des Madrilenen nahm Bayern-München-Profi Kane den Preis allein entgegen. Kane sagte in seiner Rede: "Es ist eine Ehre, diese Trophäe von einer Legende überreicht zu bekommen".

Während der Zeremonie war Real Madrid die beste Mannschaft der letzten Saison, aber es gab niemanden, der die Auszeichnung entgegennehmen konnte. Der Trainer von Real Madrid, Carlo Ancelotti, erhielt auch die Auszeichnung für den besten Trainer. Zur besten Frauenfußballmannschaft wurde der FC Barcelona gewählt. Die argentinische Torhüterin Dibu Martínez ist die beste Torhüterin des Jahres.

Jenni Hermosowurde mit dem Sokrates-Preis ausgezeichnet. Die Stürmerin erhält diese Auszeichnung für ihre Rolle in der #SeAcabó-Kampagne, mit der sie sich nach dem Kuss-Skandal zur Wehr setzte. Spaniens damaliger Chef des nationalen Verbandes hatte Hermoso während der Siegerehrung bei der Fußballweltmeisterschaft in Sydney am 20. August 2023 vor den Augen der Welt auf den Mund geküsst.