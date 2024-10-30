Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris forderte die Wähler in dem "Schlussplädoyer" ihrer Kampagne dazu auf, Donald Trumps Bemühungen, Spaltung und Angst zu säen, zurückzuweisen.

Eine Woche vor dem Wahltag versuchte Harris, Kontraste zwischen ihr und ihrem republikanischen Konkurrenten Donald Trump zu ziehen, indem sie ihre Rede an derselben Stelle hielt, an der der ehemalige Präsident kurz vor dem Sturm auf das Kapitol im Jahr 2021 gesprochen hatte.

Harris begann ihre Rede, indem sie die Wähler an Trumps Rolle bei den Unruhen vom 6. Januar erinnerte. Damals hatte er Unwahrheiten über die Präsidentschaftswahlen 2020 verbreitetet, die einige Menschen dazu inspirierten, zum Kapitol zu marschieren und (erfolglos) zu versuchen, die Bestätigung des Sieges von Biden zu verhindern.

Sie erinnerte an seine Drohungen, das Militär gegen seine politischen Rivalen einzusetzen, und daran, dass er diejenigen, die nicht mit ihm übereinstimmen, als "Feind von innen" bezeichnete.

"Sehen Sie, wir wissen, wer Donald Trump ist. Er ist die Person, die vor fast vier Jahren an dieser Stelle stand und einen bewaffneten Mob zum Kapitol der Vereinigten Staaten schickte, um den Willen des Volkes in einer freien und fairen Wahl zu stürzen", sagte sie. Trump, fügte sie hinzu, "hat ein Jahrzehnt damit verbracht, das amerikanische Volk zu spalten und in Angst voreinander zu versetzen".

Harris bezeichnet Trump als "Möchtegern-Diktator"

"Dies ist kein Präsidentschaftskandidat, der darüber nachdenkt, wie er Ihr Leben besser machen kann", sagte sie und bezeichnete Trump als "kleinlichen Tyrannen" und "Möchtegern-Diktator".

Harris fuhr fort: "Aber Amerika, ich bin heute Abend hier, um zu sagen: So sind wir nicht." Sie fügte hinzu: "Es muss nicht so sein."

Harris versuchte auch, ihre größte verbleibende Bühne vor der Schließung der Wahllokale zu nutzen, um ein breiteres Argument dafür zu liefern, warum die Wähler Trump ablehnen und ihre Angebote in Betracht ziehen sollten, während sie sich gleichzeitig den Wählern vorstellte, die nach mehr Informationen verlangten.

Vice President Kamala Harris and her husband Doug Emhoff wave to the crowd during a campaign event at the Ellipse near the White House in Washington. Stephanie Scarbrough/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Vor dem Hintergrund des Weißen Hauses ermutigte Harris die Zuhörer, sich ihre unterschiedliche Zukunft vorzustellen, je nachdem, wer am Wahltag gewinnt.

"In weniger als 90 Tagen werden entweder Donald Trump oder ich im Oval Office sitzen", sagte sie. "Am ersten Tag, wenn er gewählt wird, wird Donald Trump mit einer Liste in dieses Büro gehen, auf denen Feinde stehen. Wenn ich gewählt werde, werde ich mit einer To-Do-Liste antreten".

Harris fuhr fort, die wichtigsten politischen Ziele aufzulisten, darunter die Ausweitung der Medicare-Deckung für häusliche Pflege, die Erhöhung des Wohnungsangebots im Land und die Wiederherstellung des landesweiten Zugangs zur Abtreibung.

Ihre Rede zog eine große Menschenmenge nach Washington, deren Anhänger bis zum Washington Monument auf der National Mall vordrangen.

Vor allem aber hofft sie, mit dieser Kulisse die Aufmerksamkeit der Wähler in den umkämpften Bundesstaaten auf sich zu ziehen, die noch unentschlossen sind, wen sie wählen sollen - oder ob sie überhaupt wählen sollen.

Biden sagte Reportern am Dienstag, dass er Harris' Rede nicht beiwohnen werde, weil die Veranstaltung "für sie" sei, aber er entfachte einen Feuersturm vor Harris' Äußerungen.

Als Reaktion auf einen Comic, in dem Puerto Rico auf einer Trump-Kundgebung am vergangenen Wochenende als Müll bezeichnet wurde, sagte Biden: "Der einzige Müll, den ich da draußen sehe, sind seine Anhänger".

Die Trump-Kampagne hat inzwischen reagiert: Ihre nationale Pressesprecherin Karoline Leavitt sagte, die demokratische Kampagne habe "diese großartigen Amerikaner als Faschisten, Nazis und jetzt als Müll bezeichnet".

Lügen und Beschimpfungen

In einer von der Trump-Kampagne veröffentlichten Erklärung wurde die Vizepräsidentin beschuldigt, in ihrer Rede "zu lügen, zu beschimpfen und sich an die Vergangenheit zu klammern, um die Wahrheit nicht zuzugeben".

Pressesprecherin Karoline Leavitt fügte hinzu: "Kamalas erster Tag im Amt ist über 1.300 Tage her, und sie hat die letzten vier Jahre damit verbracht, Hand in Hand mit Joe Biden zu arbeiten, um unser Land zu zerstören."

Der republikanische Ex-Präsident Donald Trump hat ebenfalls eine Kundgebung in Allentown, Pennsylvania, abgehalten, einer Stadt mit einer großen hispanischen Bevölkerung.

Zuvor hatte Trump seine Abschlusskundgebung im Madison Square Garden als "Fest der Liebe" bezeichnet, obwohl verschiedene Redner eine Reihe grober Bemerkungen gemacht hatten, darunter ein Auftritt des Komikers Tony Hinchcliffe, in dem er scherzte, Puerto Rico sei eine "schwimmende Insel aus Müll".

Republican presidential nominee former President Donald Trump points at a campaign rally at PPL Centre. Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Einige von Trumps wichtigsten republikanischen Verbündeten haben diese Äußerungen verurteilt. Im Rahmen des Wahlkampfs haben sich die Republikaner dann öffentlich von Hinchcliffes Witz distanziert, nicht jedoch von den anderen Kommentaren.

Doch als Trump am Dienstag die Gelegenheit hatte, sich auf mehreren Veranstaltungen und in Interviews zu entschuldigen, lehnte er sich stattdessen zurück. In einer Rede in seinem Urlaubsort in Florida sagte er, dass es "noch nie ein so schönes Ereignis" gegeben habe wie seine Kundgebung am Sonntag in seiner Heimatstadt New York.

"Die Liebe in diesem Raum. Es war atemberaubend", sagte er. "Es war wie ein Fest der Liebe, ein absolutes Fest der Liebe. Und es war mir eine Ehre, daran beteiligt zu sein."