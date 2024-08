Trump gegen Harris: Wer liegt in den Umfragen zur US-Präsidentschaftswahl vorn?

Erfahren Sie, wer in den jüngsten Meinungsumfragen zu den US-Präsidentschaftswahlen an Boden gewinnt und wer verliert.

Am 5. November werden die US-Bürger an die Urnen gehen, um in einem spannenden und dramatischen Rennen ihren nächsten Präsidenten zu wählen.

Ende Juli gab der amtierende US-Präsident Joe Biden seine Kandidatur für 2024 auf, nachdem er wochenlang durch eine katastrophale Leistung in einer Debatte und zunehmende Fragen zu seiner Gesundheit unter Druck gesetzt worden war.

Stattdessen unterstützte Biden seine Vizepräsidentin und schuf damit die Voraussetzungen für ein Duell Donald Trump gegen Kamala Harris.

Der Nationale Parteitag der Demokraten, der letzte Woche in Chicago stattfand, bestätigte Harris' Nominierung und die des Gouverneurs von Minnesota, Tim Walz, der ihre Wahl zum Vizepräsidenten ist.

Die beiden sind nun in ein enges Duell mit Trump und seinem Vizepräsidentschaftskandidaten JD Vance verwickelt.

Wer liegt also in Führung, und wer wird voraussichtlich gewinnen?

Nach den neuesten nationalen Umfrage-Durchschnittswerten und historischen Umfragedaten für Biden und Trump, die von Euronews gesammelt wurden, deuten die Trends auf einen jüngsten Anstieg der Unterstützung für Harris hin, wobei den beiden Kandidaten nur noch etwas mehr als zwei Monate bleiben, um ihren Wahlkampf zu führen und die Unterstützung der Wähler zu verstärken, insbesondere in den wichtigsten US-Bundesstaaten.

Die Diagramme veranschaulichen, wie sich die Umfragespanne im Laufe der Kampagnen der Kandidaten Biden gegen Trump und Harris gegen Trump entwickelt haben.

Seit Bidens Rückzug aus dem Präsidentschaftswahlkampf ist es Harris gelungen, den Rückstand der Demokraten aufzuholen.

Im August lag Harris in den Umfragen zum ersten Mal in diesem Rennen in Führung, obwohl einige Analysten davon ausgingen, dass ein Attentat auf den ehemaligen Präsidenten Mitte Juli seine Wahl so gut wie sicher machte.

Harris Ergebnisse verbesserten sich weiter, nachdem ihre Anhänger Walz unterstützt hatten, der anfangs als Überraschungskandidat und relativ unbekannt galt.

In der Zwischenzeit wurde Trumps Wahlkampf scharf kritisiert, weil er von konservativen Hardlinern und Unterstützern unterstützt wird, darunter das Projekt 2025, ein rechtsextremer Plan, den einige als direkte Bedrohung für die Regierung in Washington und ihre demokratischen Kontrollen und Gleichgewichte ansehen.

Auch J.D. Vance ist nach seinen wenig beeindruckenden öffentlichen Auftritten ins Visier der Kritik geraten.

Nachdem der unabhängige Kandidat Robert F. Kennedy Jr. aus dem Rennen ausgestiegen war und sich öffentlich für Trump ausgesprochen hatte, glaubten einige Experten, dass dies zu einem Anstieg der Unterstützung für den republikanischen Kandidaten führen würde - die Umfragen zeigen jedoch vorerst etwas anderes.

Die aktuellen Zahlen sagen jedoch keinen klaren Sieger voraus, da der Unterschied innerhalb der Fehlermarge liegt.

Unsere Umfragedurchschnitte werden mindestens einmal am Tag aktualisiert.