Im Juli 2023, auf dem Weg in die Ukraine, verteidigte General Keith Kellogg die Entscheidung der USA, Streumunition nach Kiew zu schicken, mit den Worten: „Wenn man die Entscheidung trifft, eine Nation im Krieg zu unterstützen, sollte man alle notwendigen Mittel bereitstellen, um ihn zu beenden. Krieg ist Krieg.“

„Wenn Sie wollen, dass die Ukrainer gewinnen“, sagte er, dann geben Sie ihnen alles, was Sie können, um diesen Kampf zu gewinnen", so Kellogg weiter.

Am Mittwoch ernannte der designierte US-Präsident Donald Trump den Generalleutnant im Ruhestand zu seinem Sondergesandten für die Ukraine und Russland.

Wie steht er zur russischen Invasion, die nun in den dritten Winter geht? Werden sich die Befürchtungen und Sorgen, dass Trump die Ukraine zu Zugeständnissen zwingen könnte, bewahrheiten?

Kelloggs „Friedensplan“ für die Ukraine

Im Juni berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, Kellogg und ein weiterer Top-Berater von Trump, Frederick H. Fleitz, hätten einen Plan vorgeschlagen, der die Einstellung der Militärhilfe für die Ukraine vorsieht, falls Kiew nicht zu Friedensverhandlungen mit Russland bereit ist. Berichten zufolge schlugen die beiden auch vor, die Frontlinien in ihrer derzeitigen Position einzufrieren und den NATO-Beitritt der Ukraine vom Tisch zu nehmen.

Washington würde Moskau gleichzeitig warnen, dass jede Verhandlungsverweigerung zu einer verstärkten Unterstützung der Ukraine durch die USA führen würde, so der pensionierte Generalleutnant Keith Kellogg in einem Interview.

Er fügte hinzu, dass Trump - der damalige republikanische Präsidentschaftskandidat - „wohlwollend“ reagiert habe. „Ich behaupte nicht, dass er damit einverstanden war oder jedem Wort zugestimmt hat, aber wir haben uns über das Feedback gefreut, das wir bekommen haben“, sagte Fleitz.

Kellogg sprach im Juli exklusiv mit dem ukrainischen Dienst des Senders Voice of America (VOA) über seine Vision zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Veröffentlicht wurde seine Position in dem Buch An America-First Approach to U.S. National Security.

Er sagte, um Kiew zu Gesprächen mit Russland zu bewegen, würde Washington die Ukraine weiter bewaffnen, damit Russland von Angriffen während oder nach einer Einigung abgehalten werde.

Um Russland zur Teilnahme an den Verhandlungen zu bewegen, würden die USA und andere NATO-Partner die Mitgliedschaft der Ukraine im Bündnis für einen längeren Zeitraum aufschieben, im Austausch für eine „umfassende und überprüfbare Vereinbarung mit Sicherheitsgarantien“, schreibt Kellogg.

Kellogg's Standpunkt zum NATO-Beitritt der Ukraine

Vor einem Jahr, im November 2023, war General Keith Kellogg Co-Autor eines Issue Briefings für das Centre for American Security, in dem er argumentierte, dass das Drängen auf eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ein Ende des Krieges zu gefährden drohe.

Kellogg schrieb, Amerikas NATO-Verbündete würden eine beschleunigte NATO-Mitgliedschaft der Ukraine „nach Beendigung des Krieges“ in Erwägung ziehen.

„Dieser Krieg wird jedoch wahrscheinlich in einer Pattsituation enden, in der ukrainisches Territorium immer noch von russischen Streitkräften besetzt ist und ein Waffenstillstand besteht – aber nicht in einem entscheidenden militärischen Sieg der Ukraine“, erklärte er.

Er argumentiert, die Gewährung der NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine berge in diesem Zusammenhang die Gefahr, dass die Friedensbemühungen in Richtung „eines dauerhaften Endzustands entgleisen und gleichzeitig ein amerikanisches militärisches Engagement mit Russland riskiert wird.“

Putin hat wiederholt die NATO-Bestrebungen Kiews als einen der Gründe Moskaus für die Invasion der Ukraine Anfang 2022 angeführt. Zu diesem Zeitpunkt jedoch hatte die Ukraine ihren Antrag auf Beitritt zum Militärbündnis noch nicht eingereicht.

Sie beantragte schließlich im September 2022 die NATO-Mitgliedschaft, nachdem Russland die Annexion des Südostens des Landes verkündet hatte.

Risiko: Militärisches Engagement der USA mit Russland

In einem Interview mit Fox News vergangenen Freitag, weniger als eine Woche bevor Trump ihn zum Chefunterhändler der neuen Regierung mit Kiew und Moskau ernannte, sagte Kellogg, die USA müsse Russlands Bluff durchschauen. Die Äußerung erfolgte, als er den Angriff Russlands auf die ukrainische Stadt Dnipro mit einer neuen ballistischen Rakete kommentierte.

„(Putin) hat das aus psychologischen Gründen eingesetzt. Er hat das nicht eingesetzt, weil es militärisch effektiv war, sondern weil er dem Westen sozusagen sagt: 'Seht ihr, was ich tun kann?'“, sagte Kellogg und fügte hinzu, dass dies der Zeitpunkt sei, wo die Menschen ‚zurückschrecken‘, aber stattdessen “ist dies der Zeitpunkt, an dem man sich vorlehnen muss, weil Putin keinen Atomkrieg in Europa beginnen wird.“

„Wir müssen ihn daran erinnern, dass die Briten Atomwaffen haben, dass die Franzosen Atomwaffen haben, dass wir Atomwaffen haben. Er solle diese Richtung nicht einschlagen. Und das haben wir ihm nicht wirklich gesagt“.

Aber Nordkorea, China, der Iran und Russland hätten „sich zusammengetan“ und würden sich nun „gegenseitig nähren“, so Kellogg: „Ich glaube nicht, dass der Dritte Weltkrieg begonnen hat, aber wir stehen direkt am Abgrund; er ist fast hier und ein einfacher Funke kann die Dinge außer Kontrolle geraten lassen.“