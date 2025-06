Sicherheitsgipfel will der Ukraine mehr Munition verschaffen

WERBUNG

Heute waren bis zu 1 Million Ukrainer ohne Strom.

Nach seinem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky, der Druck auf Russland müsse auf verschiedenen Ebenen aufrechterhalten und zudem erhöht werden.

„Wir haben mit unseren Partnern, mit Amerika und auch anderen, über eine Notwendigkeite der Koordinierung unserer Anstrengungen gesprochen, um das zu erfüllen, was wir bereits vereinbart haben, sowie über die notwendige zusätzliche Stärkung, sowohl militärisch als auch politisch.“

Auf einem zweitägigen Sicherheitsgipfel in Schweden haben die Staats- und Regierungschefs der skandinavischen und baltischen Staaten sowie Polens vereinbart, ihre Unterstützung für die Ukraine zu verstärken.

Sie sagten unter anderem, sie würden sich für die Bereitstellung von mehr Munition einsetzen. Dazu Ulf Kristersson, Premierminister von Schweden:

„Wir werden unsere Bemühungen verstärken, einschließlich der Produktion der Rüstungsindustrie in der Ukraine, und dort investieren, um die Munitionslieferungen der Ukraine zu erhöhen. Wir stärken die Energieinfrastruktur der Ukraine, um ihr durch den Winter zu helfen, und wir unterstützen sie auf ihrem Weg in die EU und in die NATO."

Die Staats- und Regierungschefs sprachen auch über die transatlantischen Beziehungen und die regionale Sicherheit in der Ostseeregion.

Russland führte einen „massiven“ Raketen- und Drohnenangriff auf die ukrainische Energieinfrastruktur durch, wie Beamte mitteilten. Dies verstärkte die Befürchtung, dass der Kreml vor dem Winter die Stromerzeugungskapazität des Landes lahmlegen will. Mehr als 280.000 Haushalte in der nordwestlichen Region Rivne sind wegen des Angriffs derzeit ohne Strom, sagte der Regionalleiter Oleksandr Koval. Auch die Wasserversorgung ist in den betroffenen Gebieten unterbrochen. Einige Schulen in der Stadt Rivne wurden angewiesen, den Unterricht ausfallen zu lassen.

In der Region Volyn sind nach Angaben des Verwaltungschefs Ivan Rudnytskyi 215.000 Haushalte ohne Strom. Alle kritischen Infrastrukturen, die ohne Strom sind, wurden auf Generatoren umgestellt.

Lokale Verantwortliche ordneten an, die „Räumlichkeiten der Unbesiegbarkeit“ zu öffnen - schutzraumähnliche Orte, an denen die Menschen ihre Handys und andere Geräte aufladen und sich während des Stromausfalls aufwärmen können.

„Angriffe auf Energieanlagen finden in der ganzen Ukraine statt“, sagte Energieminister Herman Haluschtschenko in einem Beitrag auf Facebook. Er fügte hinzu, dass landesweit Notstromabschaltungen durchgeführt wurden. Explosionen wurden aus Kiew, Charkiw, Riwne, Chmelnyzkyj, Lutsk und vielen anderen Städten in der Zentral- und Westukraine gemeldet. Ein Angriff erfolgte in der nördlichen Region Volyn. Dort sei die Stromversorgung eingeschränkt gewesen, sagte der regionale Militärchef Iwan Rudnyzkij.

Ukrainische Beamte haben vor kurzem davor gewarnt, dass Russland Marschflugkörper und ballistische Raketen hortet, vermutlich für eine weitere Luftkampagne gegen das ukrainische Stromnetz vor dem Winter. "Russland wolle den Winter zu einer Waffe machen“.

"Streumunition erschwert es unseren Rettern und Energietechnikern, die Folgen des Angriffs zu beseitigen, und das ist eine sehr verabscheuungswürdige Eskalation der russischen Terrortaktiken“, sagte Selensky. Ukrenergo, der staatliche Netzbetreiber, kündigte Notstromausfälle in mehreren Regionen an, um das Energiesystem vor dem russischen Angriff zu schützen.

Russland hat die Angriffe auf das ukrainische Stromnetz intensiviert, während das Land dem dritten Winter nach Beginn des Krieges entgegensieht.

Andriy Yermak, der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, sagte, dass Russland absichtlich Waffen, darunter auch Waffen aus Nordkorea, gelagert habe, um Massenangriffe auf Städte und Infrastrukturen zu starten. „Sie horten Raketen für Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur, für die Kriegsführung gegen die Zivilbevölkerung während der Kälte, während des Winters“, sagte Jermak. Russland hat in den vergangenen Jahren die ukrainische Stromerzeugung ins Visier genommen, um die Zivilbevölkerung während des Krieges von der lebenswichtigen Heizungs- und Trinkwasserversorgung abzuschneiden.

Etwa die Hälfte der ukrainischen Energieinfrastruktur wurde während des fast drei Jahre Kriegs mit Russland zerstört, und Stromausfälle sind an der Tagesordnung. Kiews westliche Verbündete haben versucht, der Ukraine mit Luftabwehrsystemen und Mittel für den Wiederaufbau beim Schutz der Stromerzeugung zu helfen.